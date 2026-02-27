Tren Personalisasi Dorong Inovasi di Industri Wewangian

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Di tengah gaya hidup yang semakin dinamis, fungsi wewangian mulai bergeser dari sekadar pelengkap penampilan menjadi bagian dari ekspresi personal. Aroma kini kerap dimaknai sebagai medium untuk mencerminkan karakter, suasana batin, hingga pengalaman individu.
Melihat perkembangan tersebut, Speaks to Me memperkenalkan koleksi terbarunya bertajuk PERSON.ALL. Koleksi ini dirancang untuk menekankan kembali makna identitas diri melalui pendekatan aroma yang merepresentasikan berbagai persona. Setiap aroma tidak hanya disusun dari kombinasi komposisi wewangian, tetapi dirancang sebagai interpretasi nilai dan perjalanan personal.
Varian The Fearless menggambarkan karakter berani melalui profil Oriental Ambery dengan sentuhan cognac, cinnamon, amber, dan sandalwood. Sementara itu, The Dreamer hadir dengan karakter Floral Aldehydic yang memadukan orange flower, lemon, dan white floral, serta diakhiri musk dan cedarwood yang memberikan kesan lembut.
Varian The Heart mengangkat karakter lembut melalui komposisi Citrus Sweet yang memadukan bergamot, pistachio, jasmine, tuberose, tonka bean, dan cocoa. Adapun The Elusive ditujukan bagi karakter yang unik dengan profil Floriental Woody yang memadukan cherry, raspberry, rose, heliotrope, vanilla, dan tonka bean.
Speaks to Me sendiri diluncurkan pada Februari 2024 dengan pendekatan yang menempatkan wewangian sebagai sarana koneksi emosional sekaligus refleksi kepribadian. Filosofi ini juga tercermin dalam desain botol minimalis berwarna putih yang dihadirkan sebagai ruang interpretasi bagi penggunanya.
Brand tersebut berada di bawah naungan Social Bella, perusahaan teknologi kecantikan yang berdiri sejak 2015 dan mengembangkan ekosistem industri kecantikan berbasis online maupun offline melalui berbagai platform seperti SOCO, Beauty Journal, dan Sociolla yang memiliki jaringan lebih dari 150 toko di lebih dari 60 kota di Indonesia. (E-3)
Lazada Indonesia menggandeng dua jenama lokal, Klamby dan Wardah, untuk menghadirkan koleksi spesial Ramadan 2026 sekaligus merespons perubahan perilaku konsumen.
Industri ritel kecantikan di Indonesia terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan strategi bisnis pelaku usaha.
PT Pertiwi Agung (Landson) meluncurkan Astria Ultra 12 mg dengan Natural Astaxanthin dan La Plante Vegan-PDRN, inovasi skincare berbasis sains dan antioksidan laut untuk tren beauty 2026.
Karakter mereka yang kritis, terbuka, dan mengutamakan pengalaman mendorong brand untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif.
Pusat pembinaan UMKM kosmetik tersebut diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Kosmesia pada 2026.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menegaskan posisinya sebagai pionir inovasi teknologi di industri pasar modal Indonesia melalui peluncuran versi terbaru LADI.
Industri brokerage properti di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pergeseran perilaku konsumen yang semakin rasional dan berbasis data
Upaya meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan karyawan semakin menjadi fokus dalam transformasi digital dunia kerja.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
