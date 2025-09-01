Bulog Pastikan HET SPHP tak Naik

Ilustrasi.(Dok.MI)

DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak akan mengalami kenaikan.

"HET (SPHP) katanya kan mau dinaikkan, tapi perintahnya tetap harganya Rp12.500 per kg," ucap Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (1/9).

Rizal menyampaikan, keputusan ini diambil oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat tidak khawatir terkait dengan stok dan harga beras saat ini.

"Karena masyarakat sudah susah sekarang. Tidak akan dinaikkan lagi, supaya masyarakat juga tenang," ujarnya.

Di samping itu, Rizal menjelaskan bahwa saat ini penyaluran beras SPHP baru mencapai angka 19%. Oleh karenanya, Bulog mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang meminta agar penyaluran SPHP Bulog terus ditingkatkan agar target penyaluran SPHP bisa 100% selesai pada Desember tahun ini.

"Sekarang sudah 19% (penyaluran SPHP). Targetnya 7.000 ton per hari kita. Sekarang rata-rata 6.000-6.500 (ton). Bahkan kalau kemarin satu gerakan pangan serentak itu, udah 10.000 (ton) kita salurkan. Insyaallah (akhir tahun tercapai), kita optimalkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta agar Bulog segera melepas stok beras SPHP yang ditargetkan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton.

"Stoknya Bulog yang 1,3 (juta ton) baru tersalurkan sekitar 120.000 ton. Jadi satu hari itu didorong harusnya bisa diatas 10.000 ton," tandasnya. (H-4)