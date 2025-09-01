Bulog Pastikan HET SPHP tak Naik

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak akan mengalami kenaikan.
"HET (SPHP) katanya kan mau dinaikkan, tapi perintahnya tetap harganya Rp12.500 per kg," ucap Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (1/9).
Rizal menyampaikan, keputusan ini diambil oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat tidak khawatir terkait dengan stok dan harga beras saat ini.
"Karena masyarakat sudah susah sekarang. Tidak akan dinaikkan lagi, supaya masyarakat juga tenang," ujarnya.
Di samping itu, Rizal menjelaskan bahwa saat ini penyaluran beras SPHP baru mencapai angka 19%. Oleh karenanya, Bulog mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang meminta agar penyaluran SPHP Bulog terus ditingkatkan agar target penyaluran SPHP bisa 100% selesai pada Desember tahun ini.
"Sekarang sudah 19% (penyaluran SPHP). Targetnya 7.000 ton per hari kita. Sekarang rata-rata 6.000-6.500 (ton). Bahkan kalau kemarin satu gerakan pangan serentak itu, udah 10.000 (ton) kita salurkan. Insyaallah (akhir tahun tercapai), kita optimalkan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta agar Bulog segera melepas stok beras SPHP yang ditargetkan pemerintah sebanyak 1,3 juta ton.
"Stoknya Bulog yang 1,3 (juta ton) baru tersalurkan sekitar 120.000 ton. Jadi satu hari itu didorong harusnya bisa diatas 10.000 ton," tandasnya. (H-4)
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Para pedagang pun mengeluhkan bahwa harga modal minyak goreng yang mereka dapatkan sudah mencapai Rp 15.000, sehingga sulit menjual sesuai HET tanpa mengurangi keuntungan yang minimal.
Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan kuota pada tahun 2025 sebanyak 409.244 Metrik Ton (MT) atau 136.414.66 tabung dapat tepat sasaran.
Namun ia menyayangkan, dengan HET relatif rendah tersebut justru dimanfaatkan oleh daerah penyangga.
Aprindo menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel. Sebelumnya beras premium sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu.
Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi memudahkan pilihan karena kategori lebih sederhana. Namun, fleksibilitas harga membuat masyarakat harus lebih jeli, sebab harga bisa lebih fluktuatif mengikuti pasokan dan permintaan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan dua Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis medium dan premium kini sudah tidak relevan.
KETUA Umum Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan harga jual beras premium sebesar Rp200 per kilogram.
