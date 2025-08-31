Warga Batam Serbu Gerakan Pangan Murah Bulog

Sejumlah warga membeli beras SPHP dan telur dengan harga terjangkau di lokasi Gerakan Pangan Murah Bulog Batam.(MI/Hendri Kremer)

Ratusan warga tampak antusias memadati lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Perum Bulog Cabang Batam, Sabtu (31/8). Sejak pagi, mereka sudah mengantre untuk mendapatkan beras, gula, dan kebutuhan pokok lain dengan harga lebih murah dibanding pasaran.

Ani Yap, 32, warga Tiban, mengaku lega bisa membawa pulang beras dan gula dari kegiatan tersebut. “Perbedaannya memang tidak terlalu besar, tapi sangat membantu. Rasanya senang sekali, semoga sering diadakan,” katanya, Minggu (31/7).

GPM kali ini digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Perumahan Pesona Asri (Kelurahan Belian, Batam Kota), halaman Kantor Camat Bengkong, serta depan Mori Café, Patam Lestari, Sekupang.

Produk paling diburu warga adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas ini dijual Rp58 ribu per 5 kilogram, lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp65.500. Selain itu, telur dijual Rp53 ribu per papan dan gula pasir Rp18 ribu per kilogram.

Ronald, 44, warga lainnya, bahkan datang lebih awal untuk memastikan kebagian beras murah tersebut. “Saya sampai sebelum jam delapan, takut kehabisan. Alhamdulillah masih dapat, soalnya di pasar harganya sudah jauh lebih mahal,” katanya.

Kepala Bulog Batam, Guido XL Pereira, mengatakan GPM merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat.

“Melalui GPM serentak ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” katanya.

Dia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. “Kegiatan ini akan kami laksanakan secara berkala dengan menyasar wilayah padat penduduk agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya. (H-1)