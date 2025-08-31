Warga Batam Serbu Gerakan Pangan Murah Bulog

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Ratusan warga tampak antusias memadati lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Perum Bulog Cabang Batam, Sabtu (31/8). Sejak pagi, mereka sudah mengantre untuk mendapatkan beras, gula, dan kebutuhan pokok lain dengan harga lebih murah dibanding pasaran.
Ani Yap, 32, warga Tiban, mengaku lega bisa membawa pulang beras dan gula dari kegiatan tersebut. “Perbedaannya memang tidak terlalu besar, tapi sangat membantu. Rasanya senang sekali, semoga sering diadakan,” katanya, Minggu (31/7).
GPM kali ini digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Perumahan Pesona Asri (Kelurahan Belian, Batam Kota), halaman Kantor Camat Bengkong, serta depan Mori Café, Patam Lestari, Sekupang.
Produk paling diburu warga adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas ini dijual Rp58 ribu per 5 kilogram, lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp65.500. Selain itu, telur dijual Rp53 ribu per papan dan gula pasir Rp18 ribu per kilogram.
Ronald, 44, warga lainnya, bahkan datang lebih awal untuk memastikan kebagian beras murah tersebut. “Saya sampai sebelum jam delapan, takut kehabisan. Alhamdulillah masih dapat, soalnya di pasar harganya sudah jauh lebih mahal,” katanya.
Kepala Bulog Batam, Guido XL Pereira, mengatakan GPM merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat.
“Melalui GPM serentak ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” katanya.
Dia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. “Kegiatan ini akan kami laksanakan secara berkala dengan menyasar wilayah padat penduduk agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya. (H-1)
Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis mencapai Rp100 miliar pada 2025.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
BMKG Kepulauan Riau mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepri pada Sabtu (9/8). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana khusus dengan dukungan tim intelijen serta pengamanan dari Kodim 0315/Tanjungpinang.
Kegiatan bertajuk Gerakan Pangan Murah ini digelar serentak di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah hukum Polda Kepri.
Lonjakan ini tidak lepas dari berbagai program promosi pariwisata yang terus digencarkan, termasuk kerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah pusat.
Tidak hanya berhenti di Kepri, polisi juga melakukan pengembangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved