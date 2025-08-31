Pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda Kembali Beroperasi Pascakebakaran

Headline
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memastikan operasional Pabrik NPK telah kembali normal pada pukul 01.24 WIB, Sabtu (30/8). Sebelumnya, terjadi kebabakaran di dinding luar gudang penyimpanan dan transfer tower pada Jumat (29/8) sore.
Api yang terdeteksi pukul 15.05 WIB berhasil dipadamkan pukul 15.59 WIB berkat kesigapan tim pemadam PIM bersama Pemko Lhokseumawe. Tidak ada korban maupun gangguan distribusi pupuk akibat insiden tersebut. Penghentian operasional sementara hanya dilakukan selama 10 jam dilakukan sebagai Langkah pengamanan.
"Kembalinya operasional ini menunjukkan komitmen PIM menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan ketersediaan pupuk NPK untuk wilayah Sumatra bagian utara sebagai bagian dari dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional," ujar Pgs Sekretaris Perusahaan PT PIM Muhammad Taufiq.
Ia juga menekankan bahwa eselamatan karyawan dan keamanan fasilitas selalu menjadi prioritas utama.
"Kami bersyukur situasi dapat segera terkendali, sehingga pabrik bisa kembali beroperasi normal dalam waktu singkat,” imbuhnya.
Dengan kesigapan tersebut, PIM menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan operasional, meningkatkan standar keselamatan, dan memastikan layanan terbaik kepada para petani serta mitra usaha di seluruh wilayah pemasaran. (E-3)
