PT Pupuk Iskandar Muda Klarifikasi Insiden Kebakaran di Gudang NPK

Ilustrasi(PIM)

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memberikan penjelasan resmi terkait insiden kebakaran yang terjadi pada bagian dinding luar gudang penyimpanan serta transfer tower produk curah NPK pada Jumat (29/8).

Api pertama kali terdeteksi oleh operator pada pukul 15.05 WIB. Tim pemadam kebakaran internal PIM langsung bergerak cepat melakukan penanganan, dibantu oleh tim Damkar Pemerintah Kota Lhokseumawe. Api berhasil dipadamkan pada pukul 15.59 WIB sehingga tidak merembet ke dalam gudang dan tidak menimbulkan kerugian berarti.

“Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Proses produksi dan distribusi produk PIM juga tetap berjalan normal tanpa hambatan,” ujar Pgs Sekretaris Perusahaan PIM Muhammad Taufiq.

Saat ini PIM tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran sekaligus menyiapkan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja serta keamanan fasilitas sesuai standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

"Tidak ada gangguan terhadap proses produksi maupun distribusi produk PIM,” tandasnya. (E-3)