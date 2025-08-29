Gejolak Sosial jadi Faktor Utama IHSG Tertekan Dua Hari Beruntun

Ilustrasi.(Antara Foto)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah dalam dua hari terakhir, mencerminkan rapuhnya psikologis pasar terhadap gejolak politik dan keamanan di dalam negeri. Pada perdagangan Kamis (28/8), IHSG terkoreksi hingga ke level 7.850 atau turun 1,27% pada sesi pagi. Penurunan ini terjadi setelah sehari sebelumnya IHSG juga ditutup di zona merah, menandakan kekhawatiran investor mulai meningkat.

"Penyebab utama tekanan ini bukan hanya faktor global, tetapi lebih pada kondisi domestik. Aksi massa yang merebak di Jakarta dan sejumlah daerah menjadi sentimen negatif karena meningkatkan ketidakpastian politik. Pasar modal sangat sensitif terhadap isu stabilitas. Begitu muncul potensi risiko keamanan, investor asing maupun domestik cenderung menahan diri, bahkan melepas portofolio untuk mengamankan posisi likuid," ucap Pengamat Pasar Modal, Hendra Wardana, Jumat (29/8).

Gejolak sosial ini, lanjut Hendra, diperparah oleh respons pemerintah yang dinilai belum tepat. Alih-alih menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat, langkah yang muncul justru berupa himbauan work from home (WFH) bagi anggota DPR. Kebijakan ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah dan wakil rakyat lebih memilih menjauh ketimbang mendengar aspirasi langsung. Padahal, pasar butuh sinyal stabilitas dan kepastian. Dalam ekonomi, persepsi sering kali lebih kuat pengaruhnya dibanding fakta di lapangan.

"Tak mengherankan jika situasi ini menjadi sorotan media internasional. Investor global yang memantau Indonesia melihat adanya eskalasi ketidakpastian politik, yang berujung pada aksi jual di pasar keuangan. Inilah sebabnya IHSG cepat merespons dan tertekan signifikan. Kondisi serupa juga dialami nilai tukar rupiah yang ikut berfluktuasi," terang dia.

Secara teknikal, IHSG kini bergerak mendekati area support penting di kisaran gap 7.800–7.840. Area ini diperkirakan akan menjadi penahan pertama bagi tekanan jual. Jika level ini berhasil bertahan, ada peluang IHSG kembali konsolidasi. Namun bila jebol, risiko koreksi lebih dalam bisa terbuka. Oleh karena itu, banyak pelaku pasar saat ini memilih strategi defensif sembari menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah.

"Ke depan, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang jelas dan menenangkan dari pemerintah. Terlebih, beredar informasi bahwa pada Jumat siang pukul 13.00 akan ada aksi lanjutan dari BEM SI. Jika pemerintah mampu merangkul dan membuka dialog, maka pasar bisa kembali merespons dengan rasional dan tenang. Namun, jika psikologis pasar terus diganggu oleh ketidakpastian, maka pelemahan IHSG sulit dihindari meski faktor fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat," bebernya. (H-4)