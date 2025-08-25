Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Koreksi Pasar Kripto Respons Investor terhadap Ketidakpastian Global

Wisnu Arto Subari
25/8/2025 10:28
PELAKU perdagangan kripto dalam negeri menilai koreksi pasar yang terjadi terhadap harga sejumlah mata uang digital saat ini merupakan respons normal dari investor terhadap ketidakpastian global. Pasar kripto sering kali bergerak lebih cepat dalam merespons sinyal kebijakan makroekonomi dibanding instrumen lain.

"Tekanan harga yang terjadi saat ini mencerminkan sikap investor yang menahan posisi sambil menunggu kejelasan dari bank sentral Amerika," ujar Vice President Indodax, Antony Kusuma, menanggapi pasar aset kripto global yang kembali mengalami tekanan pada perdagangan. Sejumlah aset utama seperti Bitcoin, Ethereum, hingga Dogecoin terpantau berada di zona merah. 

Antony menambahkan, deposit besar ke bursa dari whale sering kali memicu volatilitas jangka pendek. Jika tren ini berlanjut, investor ritel bisa terdorong melakukan aksi jual.

Namun, lanjutnya, akumulasi yang dilakukan institusi justru memperlihatkan semakin kuatnya keyakinan terhadap nilai Bitcoin dalam jangka panjang. Dia menekankan bahwa kondisi saat ini justru bisa menjadi momentum bagi investor jangka panjang sebab dalam siklus pasar kripto. 

Fase penurunan adalah ruang bagi investor untuk melakukan akumulasi secara bertahap. "Strategi seperti dollar-cost averaging dapat membantu menghadapi volatilitas yang tinggi," ujarnya.

Meskipun demikian di tengah tekanan harga, Antony mengingatkan pentingnya disiplin manajemen risiko. "Investor sebaiknya tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga memiliki strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi portofolio, penggunaan stop-loss, serta penentuan target investasi yang jelas," katanya. (Ant/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
