Hippindo Tekankan Perdagangan Dalam Negeri jadi Kunci Kestabilan

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menekankan bahwa perdagangan dalam negeri menjadi kunci daripada kestabilan ekonomi dan politik.(MI/Naufal Zuhdi)

DALAM rangka memperingati Hari Retail Modern Indonesia (Harmoni) 2025, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menekankan bahwa perdagangan dalam negeri menjadi kunci daripada kestabilan ekonomi dan politik.

"Kita harus memastikan dalam negeri ini penjualannya makin bagus, dan kita 50% lebih sektor konsumsi," ucap Budihardjo di Jakarta, Jumat (15/8).

Sebagai pengelola retail modern, sambung dia, Hippindo mengemban tanggung jawab untuk membukakan pasar untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Oleh karena itu, dirinya menyatakan bahwa mendukung UKM Pangan Award goes to Retail Modern yang merupakan kurasi ldari Hippindo terhadap UKM pangan yang didukung oleh Kementerian Perdagangan.

Baca juga : Konsumen masih Tahan Diri, Pertumbuhan di Sektor Ritel belum Merata

"Jadi Hippindo konsisten, selain program untuk ekspor ritel kita juga ada yang ke luar negeri, kita akan perkuat perdagangan dalam negeri," tegas Budihardjo.

Selain itu, dirinya juga mendorong Gerakan Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dipadukan dengan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa saat ini sebanyak 80% dari produk yang dijual di retail modern berasal dari produk lokal.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 Tembus 5,12 Persen di Tengah Ketidakpastian Global

"Artinya bahwa produk lokal itu sekarang sudah diminati dan mempunyai daya saing," terang Budi.

Dirinya menegaskan bahwa agar UMKM bisa menguasai pasar dalam negeri, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan ada sebanyak 29 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan. Mengingat pentingnya sektor pangan ini, pemerintah telah memberikan fasilitasi dari sisi permodalan dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan sebesar Rp300 triliun di tahun ini untuk memberikan akses permodalan UMKM.

"Bulan Agustus penyalurannya (KUR) sudah sampai ke Rp160 triliun, jadi sudah lebih dari separuh sudah tersalurkan," beber Riza.

Di sisi lain, Presiden Direktur Hero Retail Nusantara Ipung Kurnia menyambut baik diikutsertakannya Hero menjadi bagian utama dalam program kolaborasi antara Hippindo dan Kementerian Perdagangan untuk menghadirkan UMKM pangan binaan ke dalam jaringan retail modern sebagai langkah nyata membuka akses pasar yang lebih luas dan sekaligus memberikan pilihan produk berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat luas.

"Saya percaya sinergi antara retail modern, pemerintah, dan pelaku UMKM akan semakin memperkuat gaya saing dan ketahanan ekonomi bangsa," sebut dia. (Fal/E-1)