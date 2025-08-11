Konsumen masih Tahan Diri, Pertumbuhan di Sektor Ritel belum Merata

Warga berbelanja kebutuhan pokok di salah satu swalayan di Denpasar, Bali.(Antara/Nyoman Hendra Wibowo)

KETUA Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada triwulan II 2025 tidak bisa digeneralisasi. Di sektor ritel, ada subsektor yang tumbuh, namun ada pula yang turun

Ia mencontohkan, penjualan toko skincare seperti Watson dan sektor restoran menunjukkan tren positif. Namun, kategori department store seperti Deepstore, Matahari, Sogo, dan Metro mengalami penurunan. Penjualan ritel pakaian juga turun sekitar 10% sepanjang tahun ini.

Sebaliknya, segmen F&B (makanan dan minuman) relatif stabil dengan sedikit kenaikan, sementara kategori perlengkapan olahraga mencatat pertumbuhan sekitar 10%.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Apindo: Fondasi Perekonomian Masih Kuat tapi Jangan Terlena

"Jadi, tidak bisa dipukul rata. Ada yang tumbuh, ada yang turun pertumbuhan ritel itu," ujar Budihardjo.

Ia menjelaskan perlambatan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh turunnya indeks kepercayaan konsumen. Situasi global yang tidak kondusif dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat cenderung menahan belanja.

Fenomena rojali (rombongan jarang beli) dan rohana (rombongan hanya nanya) masih marak terlihat di pusat perbelanjaan. Banyak pengunjung ke mal hanya untuk jalan-jalan atau makan-minum tanpa berbelanja.

Baca juga : Gerakan Belanja di Indonesia Aja Diharapkan Dorong Perekonomian Nasional

"Hal ini karena ada perubahan sikap konsumen yang menahan belanja. Ada juga karena lebih memilih belanja online," kata Budihardjo.

Untuk mengatasi hal tersebut, Hippindo bersama pemerintah menggencarkan program Belanja di Indonesia Saja. Kemudian, berbagai promo di pusat perbelanjaan dan usulan penurunan tarif tiket pesawat pada momen libur panjang.

"Ini supaya turis dan masyarakat lokal berbondong-bondong belanja di Indonesia. Paling tidak, bisa menahan orang untuk tidak belanja di luar negeri," jelasnya. (Ins/E-1)