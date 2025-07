Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025: Ada yang Naik Rp14.000

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Sabtu, 19 Juli 2025, menunjukkan beragam pergerakan. Dua merek emas yang diperdagangkan di Pegadaian, Galeri24 dan UBS, mengalami fluktuasi dibandingkan hari sebelumnya.

Harga emas hari ini, untuk Galeri24, turun Rp2.000, dari semula Rp1.897.000 per gram menjadi Rp1.895.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS justru mencatat kenaikan yang signifikan, yakni Rp14.000, dari semula Rp1.912.000 per gram menjadi Rp1.926.000 per gram.

Pegadaian menyediakan kedua jenis emas ini dalam berbagai ukuran. Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sedangkan UBS dijual mulai dari 0,5 gram hingga maksimal 500 gram.

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.042.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.926.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.823.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.444.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.788.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp46.877.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp93.560.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp187.046.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp467.475.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp933.849.000

‎‎Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp994.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.895.000

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.733.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.262.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.475.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.073.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp92.073.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp184.054.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp459.907.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp919.360.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.838.718.000.

Kenapa kita disarankan investasi emas?

Nilainya Cenderung Stabil: Emas dikenal tahan terhadap inflasi. Ketika harga barang naik dan nilai uang melemah, emas justru cenderung tetap atau bahkan naik nilainya. Jadi, emas sering jadi "penjaga nilai" yang aman. Likuiditas Tinggi: Butuh dana mendesak? Emas gampang dijual. Kamu bisa menjualnya ke toko emas, Pegadaian, atau lewat platform digital. Prosesnya juga nggak ribet. Risiko Relatif Rendah: Dibanding saham atau kripto yang harganya bisa naik-turun drastis, harga emas biasanya bergerak lebih stabil. Cocok untuk investor yang nggak mau jantungnya deg-degan tiap hari. Diversifikasi Portofolio: Menaruh semua uang di satu jenis aset (misalnya cuma saham atau properti) itu berisiko. Emas bisa jadi pelengkap untuk menyebar risiko investasi kamu. Aset Fisik yang Nyata: Berbeda dari saham atau deposito yang hanya berupa angka di layar, emas bisa kamu pegang secara fisik. Ini memberikan rasa aman tersendiri, terutama bagi investor tradisional

(Ant/E-3)