Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 12 Juli 2025: Kompak Naik

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 12 Juli 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24 maupun UBS kompak naik dari perdagangan hari sebelumnya.

Emas Galeri24 naik sebesar Rp4.000, dari semula Rp1.881.000 per gram menjadi Rp1.885.000 per gram. Sementara itu, emas UBS mengalami kenaikan Rp2.000, dari Rp1.904.000 per gram menjadi Rp1.906.000 per gram.

Pegadaian menawarkan emas Galeri24 dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau setara 1 kilogram. Sedangkan emas UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.

Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif di pasar emas domestik, yang turut dipengaruhi oleh pergerakan harga global dan minat beli masyarakat yang tetap tinggi.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 12 Juli 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.031.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.906.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.781.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.342.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.585.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp46.369.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp92.549.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp185.023.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp462.420.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp923.751.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp989.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.885.000

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.714.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.215.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.380.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.836.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.599.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp183.106.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp457.540.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp914.628.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.829.256.000.

Tips Investasi Emas

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, emas kian dilirik sebagai salah satu instrumen investasi yang aman dan mudah dijangkau. Tidak perlu menunggu punya uang puluhan juta, karena kini investasi emas bisa dimulai hanya dari 0,5 gram saja. Banyak juga platform digital resmi yang memudahkan anak muda untuk beli emas secara online, dengan sistem cicilan atau nabung rutin.

Berbeda dari investasi di saham yang naik-turunnya bisa bikin deg-degan, emas dikenal sebagai aset penenang jiwa karena nilainya cenderung stabil, dan dalam jangka panjang punya tren kenaikan. Selain itu, emas juga gampang dicairkan kapan saja saat dibutuhkan.

Namun, penting untuk selalu membeli emas dari sumber yang terpercaya, seperti butik emas resmi milik Antam, Pegadaian, atau aplikasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyimpanan juga harus diperhatikan, bisa disimpan secara fisik atau pakai layanan safe deposit box demi keamanan. (Ant/E-3)