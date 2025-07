BUMI Raih Penghargaan Tata Kelola Berkelanjutan di Ajang GCG Awards 2025

PT Bumi Resources meraih penghargaan pada ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2025.(Bumi)

PT Bumi Resources meraih penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Implementing ESG Strategies for Sustainable Business Operations, kategori Energy and Mining. Penghargaan diberikan oleh media informasi Warta Ekonomi pada ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2025.

Presiden Direktur Bumi Adika Nuraga Bakrie menuturkan keberlanjutan lebih dari sebuah tanggung jawab atau program yang dijalankan, bahkan sudah menjadi bagian dari kompetensi inti bisnis Bumi.

"Kami berkomitmen memastikan bisnis tidak hanya tumbuh, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Adika berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini BUMI beserta unit bisnis, untuk terus berinovasi mengimplementasikan ESG strategy serta menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab. Adapun metodologi yang mendasari penilaian pemberian penghargaan merupakan kombinasi pendekatan desk research dan media monitoring, melalui indikator serta bukti-bukti yang dapat diakses publik. Penilaian dilakukan terhadap 28 perusahaan lintas industri, seperti asuransi, pembiayaan, transportasi, perkebunan, energi, dan pertambangan.

Selain itu, terdapat delapan kriteria utama yang digunakan dalam penilaian yang merepresentasikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), yakni: struktur tata kelola dan kepemimpinan, transparansi dan pelaporan, etika dan budaya Perusahaan, hak pemegang saham, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), inovasi dan adaptasi digital, serta citra dan reputasi Perusahaan di media.

Terkait penerapan GCG, sejak resmi mencatatkan saham di bursa dan mengubah status menjadi Perusahaan Terbuka, secara konsisten Bumi menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam langkah nyata. Wujud komitmen BUMI dalam penerapan GCG tercermin dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan shareholders.

“Bumi menerapkan prinsip GCG yang terintegrasi dengan praktik ESG secara interaktif. Dengan demikian, diharapkan ini dapat mengoptimalkan dampak positif kinerja perusahaan, baik pada unsur eksternal maupun internal,” tutup Adika.