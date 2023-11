Hadirkan Solusi Smart & Green, PLN Icon Plus Beri Promo Spesial PLTS Atap

TRANSISI energi merupakan sebuah komitmen PLN Icon Plus untuk menghadirkan solusi energi yang bersih dan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Solusi itu pun dihadirkan PLN Icon Plus melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis teknologi dalam layanan PLTS Atap atau PV Rooftop. Produk solusi energi cerdas ini ditampilkan PLN Icon Plus dalam konferensi dan pameran kelistrikan dan energi terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu ENLIT Asia 2023 yang mengusung tema “Strengthening ASEAN Readiness in Energy Transition” pada 14-16 November 2023 baru lalu di Jakarta. Baca juga: PLN Icon Plus Berpartisipasi Perkuat Industri PLTS di Indonesia PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap adalah pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan yang bersumber dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi terbarukan menjadikan PLTS salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan efisiensi biaya penggunaan listrik. Pada event ENLIT Asia 2023, PLN Icon Plus berkesempatan untuk memamerkan PV Rooftop sebagai sebuah produk teknologi terbaru di bidang energi terbarukan sehingga layanan PV Rooftop dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan Menariknya, PLN Icon Plus mem-bundling layanan PV Rooftop dengan layanan smart home dalam kemasan “Smart & Green Solution”. “Salah satu strategi kami untuk memonetisasi bisnis panel surya atap adalah mengintegrasikannya dengan layanan smart home. Pelanggan akan mendapatkan pengalaman menggunakan PLTS Atap sekaligus menikmati kemudahan dan kenyamanan dengan layanan smart home yang didukung oleh layanan internet andal,” jelas Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dalam keterangan, Selasa (21/11). Saat ini, PLN Icon Plus sebagai Subholding Beyond kWh PT PLN (Persero) menawarkan layanan PV Rooftop kepada masyarakat. Masyarakat yang berminat dapat mengajukan instalasi PV Rooftop melalui aplikasi PLN Mobile. Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan PV Rooftop merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dapat berproduksi dan memberikan manfaat sampai 25 tahun ke depan. Tidak hanya manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai ilustrasi, biaya instalasi PV Rooftop berdaya 1 kWp adalah Rp. 23,7 juta dengan potensi penghematan sebesar Rp. 240 ribu per bulan atau Rp. 2,88 juta per tahun. Beri Penawaran Spesial pada Hari Listrik Nasional Sementara, untuk PV Rooftop berdaya 2 kWp, diperlukan investasi sebesar Rp. 37,6 juta. Adapun potensi penghematannya sebesar Rp. 470 ribu per bulan atau Rp. 5,64 juta per tahun. Penghematan juga sangat bergantung pada pemakaian listrik di siang hari. Sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat, PLN Icon Plus memberikan penawaran spesial HLN (Hari Listrik Nasional). Hingga 30 November 2023, masyarakat bisa mendapatkan potongan harga 20% dan menikmati kemudahan pembayaran lewat transaksi cicilan dengan Bank Mandiri. Pelanggan PV Rooftop juga akan mendapatkan free biaya instalasi dan sistem monitoring PV Rooftop.

TRANSISI energi merupakan sebuah komitmen PLN Icon Plus untuk menghadirkan solusi energi yang bersih dan ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Solusi itu pun dihadirkan PLN Icon Plus melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis teknologi dalam layanan PLTS Atap atau PV Rooftop.

Produk solusi energi cerdas ini ditampilkan PLN Icon Plus dalam konferensi dan pameran kelistrikan dan energi terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu ENLIT Asia 2023 yang mengusung tema “Strengthening ASEAN Readiness in Energy Transition” pada 14-16 November 2023 baru lalu di Jakarta.

Baca juga: PLN Icon Plus Berpartisipasi Perkuat Industri PLTS di Indonesia

PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap adalah pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan yang bersumber dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik.

Pemanfaatan energi terbarukan menjadikan PLTS salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan efisiensi biaya penggunaan listrik.

Pada event ENLIT Asia 2023, PLN Icon Plus berkesempatan untuk memamerkan PV Rooftop sebagai sebuah produk teknologi terbaru di bidang energi terbarukan sehingga layanan PV Rooftop dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan

Menariknya, PLN Icon Plus mem-bundling layanan PV Rooftop dengan layanan smart home dalam kemasan “Smart & Green Solution”.

“Salah satu strategi kami untuk memonetisasi bisnis panel surya atap adalah mengintegrasikannya dengan layanan smart home. Pelanggan akan mendapatkan pengalaman menggunakan PLTS Atap sekaligus menikmati kemudahan dan kenyamanan dengan layanan smart home yang didukung oleh layanan internet andal,” jelas Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dalam keterangan, Selasa (21/11).

Saat ini, PLN Icon Plus sebagai Subholding Beyond kWh PT PLN (Persero) menawarkan layanan PV Rooftop kepada masyarakat. Masyarakat yang berminat dapat mengajukan instalasi PV Rooftop melalui aplikasi PLN Mobile.

Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan

PV Rooftop merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dapat berproduksi dan memberikan manfaat sampai 25 tahun ke depan. Tidak hanya manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai ilustrasi, biaya instalasi PV Rooftop berdaya 1 kWp adalah Rp. 23,7 juta dengan potensi penghematan sebesar Rp. 240 ribu per bulan atau Rp. 2,88 juta per tahun.

Beri Penawaran Spesial pada Hari Listrik Nasional

Sementara, untuk PV Rooftop berdaya 2 kWp, diperlukan investasi sebesar Rp. 37,6 juta. Adapun potensi penghematannya sebesar Rp. 470 ribu per bulan atau Rp. 5,64 juta per tahun. Penghematan juga sangat bergantung pada pemakaian listrik di siang hari.

Sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat, PLN Icon Plus memberikan penawaran spesial HLN (Hari Listrik Nasional).

Hingga 30 November 2023, masyarakat bisa mendapatkan potongan harga 20% dan menikmati kemudahan pembayaran lewat transaksi cicilan dengan Bank Mandiri. Pelanggan PV Rooftop juga akan mendapatkan free biaya instalasi dan sistem monitoring PV Rooftop.