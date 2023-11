Ximivogue Indonesia Rayakan Grand Re-Opening dan Ulang Tahun Ketiga

PERUSAHAAN Ximivogue Indonesia dengan bangga mengumumkan grand re-opening store di Plaza Indonesia, Jakarta, dan Pondok Indah Mall (PIM) 3, Jakarta dalam rangka merayakan ulang tahun ke-3 kehadiran brand ini di Indonesia. Acara ini yang akan berlangsung pada Sabtu (18/11) di Store Ximivogue ini menjanjikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dengan berbagai kegiatan dan promosi menarik untuk semua customernya. "Grand Re-Opening Store Ximivogue juga menjadi perkenalan konsep store baru, yang menampilkan Jewelry Wall sebagai salah satu highlight dari grand re-opening ini," kata CEO Ximivogue Indonesia Bernard Permadi dalam keterangan, Sabtu (18/11). .Baca juga: Manfaatkan Demam Korea di Tanah Air, Ximivogue Siap Berekspansi ke Daerah "Desain toko yang baru bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan, menyajikan lingkungan yang menarik secara visual dan juga produk yang variatif untuk pembeli," jelas Bernard.. Sebagai bagian dari grand re-opening, Ximivogue dengan bangga memperkenalkan ikon baru yaitu MiBear. Karakter yang menggemaskan ini akan menambah sentuhan baru di setiap store dan menjadi simbol yang dicintai oleh para customer Ximivogue. Special Promo di Grand Re-opening Ximivogue Store Saat grand re-opening Ximivogue juga menawarkan promosi dan kegiatan eksklusif untuk para pelanggan setianya, yaitu: Promo Selfie dengan MiBear Pelanggan yang berfoto selfie dengan MiBear, membagikannya di Instagram, dan mention/tag akun @ximivogue_id akan menerima parfum secara gratis. Kesempatan ini terbatas,, karena hanya ada 100 set parfum yang tersedia per toko. Jewelry Series Sale merupakan diskon khusus untuk customer yang membeli jewelry series dari Ximivogue. Diskon 20 persen untuk pembelian dua produk, dan diskon 30 persen untuk pembelian tiga produk. Spin The Wheel Putar roda untuk kesempatan konsumen memenangkan hadiah menarik, termasuk parfum, voucher belanja senilai Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 100.000, dan Bunny Long Pillow yang menggemaskan. Baca juga; Pandemi tidak Surutkan Ximivogue untuk Terus Berekspansi di Indonesia Beli 5 Gratis 1 untuk Sheet Mask Bioaqua Nikmati promosi spesial Beli 5 Gratis 1 untuk sheet mask BIOAQUA. Terbatas 50 lembar masker per toko, selama persediaan masih ada. Jadilah salah satu dari 50 pelanggan pertama yang menikmati diskon 30% untuk 30 menit pertama setelah peluncuran resmi atau upacara pemotongan pita di store Ximivogue. Jangan lewatkan kesempatan bergabung dengan Ximivogue merayakan momen bersejarah ini. Kunjungi toko Plaza Indonesia atau PIM 3 pada 18 November 2023, untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan dan promosi special khusus untuk Anda! (RO/S-4)

