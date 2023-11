Pameran Makanan dan Minuman SIAL interfood 2023 Resmi Dibuka

PAMERAN International makanan dan minuman terbesar di Indonesia, SIAL InterFood ke 24 resmi dibuka mulai 8 hingga 11 November 2023 yang digelar berbarengan dengan Seafood Show Asia Expo 2023 dan INAShop Expo 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Pameran SIAL InterFood 2023 ini bertujuan untuk membangkitkan kembali potensi industri makanan dan minuman Indonesia, sekaligus merupakan pameran yang tepat untuk mempromosikan makanan dan minuman Indonesia yang berpotens dikenal hingga pasar mancanegara. Sebanyak 895 perusahaan diantaranya 100 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Peserta yang berasal dari 20 negara yang ikut berpatisipasi dalam pameran yang di selenggarakan oleh Krista Exhibitions. Baca juga: Kemendag Optimistis Pameran SIAL Interfood Dongkrak Ekspor Mamin CEO Krista Exhibition Daud D Salim mengatakan bahwa pameran tahunan SIAL InterFood 2023 kembali terselenggara dan mengalami peningkatan 20% peserta dibandingkan 2022 lalu. Selain itu ada sekitar 100 peserta UMKM yang ikut serta di pameran ini dapat memperluas jaringan serta meningkatkan bisnis hingga go internasional. "Pameran ini juga menyediakan platform yang lengkap untuk menghubungkan antara peserta dan pengunjung pameran dilengkapi oleh sesi Business Matching agar para pelaku industri makanan dan minuman ini bisa saling terhubung dan menjaring potensi baru untuk mengembangkan bisnis mereka” jelas Daud D dalam sambutannya di Hall D2 JIExpo Kemayoran. Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman, pihaknya senantiasa menyambut baik dan mendukung PT Krista Exhibitions dalam memprakarsai Pameran SIAL Interfood 2023. Baca juga: Pameran SIAL Interfood 2023 Siap Digelar dan Dikuti 895 Perusahaan GAPMMI mengikutsertakan 17 IKM binaan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Indonesia Spice Up The World dan Bangga Buatan Indonesia, dimana dalam kedua program nasional tersebut, GAPMMI menjadi salah satu koordinatornya,” imbuh Adhi. Adhi berharap, melalui pameran ini para pelaku usaha IKM binaan GAPMMI bisa mendapatkan banyak buyer potensial dan tentunya dapat memperoleh manfaat yang positif untuk kemajuan usaha mereka. SIAL InterFood 2023 terselanggara berkat kerjasama dengan berbagai organisasi, asosiasi, chef, pakar di bidang industri makanan dan minuman terkemuka, praktisi di bidang kuliner dan gastronomi bertaraf internasional untuk menghadirkan berbagai program menarik. Salah satunya 'Sial Innovation' berupa program acara yang memberikan penghargaan tertinggi kepada peserta SIAL InterFood 2023 atas inovasi terbaik untuk produk makanan minuman dan industri pendukungnya, seperti pengemasan dan pengolahan. Produk pemenang akan ditampilkan di semua jaringan pameran SIAL, seperti di Prancis, Tiongkok, Kanada, India, hingga Timur Tengah. Pengujung juga disuguhkan dengan kompetisi memasak yang diselenggarakan oleh Association Cullinary Profesionals (ACP) yang diikuti lebih dari 600 peserta yang bertajuk La Cuisine 2023. Ada juga program menarik dari Indonesia Coffee Art Battle (ICAB) dan Sial Interfood Roasting Competition (SIROC). Juga rangkaian seminar dari GAPMMI, dan IPF, serta LPPOM MUI. Tak hanya itu pengunjung pameran SIAL InterFood 2023 juga dapat menemukan sejumlah alat-alat penunjang bisnis kuliner seperti mesin baking sampai dengan packaging.Pameran SIAL Interfood 2023 terbuka untuk umum mulai Rabu - Sabtu, pukul 10.00 - 19.00 WIB. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke arena pameran akan dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 150.000. Dengan begitu, pengunjung akan mendapatkan akses selama empat hari di semua hall pameran Sial Interfood 2023. Pameran ini terselenggara berkat dukungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dukungan berbagai asosiasi seperti GAPMMI, Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), Association of Culinary Professionals (ACP), Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI), Dewan Kopi Indonesia (Dekopi), Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Perkumpulan Petani dan Penggiat Kopi Indonesia (Asosiasi Kopi Indonesia-ASKI), serta Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), yang sekaligus menjadi parameter kesuksesan SIAL InterFood 2023. (RO/S-3)

PAMERAN International makanan dan minuman terbesar di Indonesia, SIAL InterFood ke 24 resmi dibuka mulai 8 hingga 11 November 2023 yang digelar berbarengan dengan Seafood Show Asia Expo 2023 dan INAShop Expo 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Pameran SIAL InterFood 2023 ini bertujuan untuk membangkitkan kembali potensi industri makanan dan minuman Indonesia, sekaligus merupakan pameran yang tepat untuk mempromosikan makanan dan minuman Indonesia yang berpotens dikenal hingga pasar mancanegara.

Sebanyak 895 perusahaan diantaranya 100 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Peserta yang berasal dari 20 negara yang ikut berpatisipasi dalam pameran yang di selenggarakan oleh Krista Exhibitions.

CEO Krista Exhibition Daud D Salim mengatakan bahwa pameran tahunan SIAL InterFood 2023 kembali terselenggara dan mengalami peningkatan 20% peserta dibandingkan 2022 lalu. Selain itu ada sekitar 100 peserta UMKM yang ikut serta di pameran ini dapat memperluas jaringan serta meningkatkan bisnis hingga go internasional.

"Pameran ini juga menyediakan platform yang lengkap untuk menghubungkan antara peserta dan pengunjung pameran dilengkapi oleh sesi Business Matching agar para pelaku industri makanan dan minuman ini bisa saling terhubung dan menjaring potensi baru untuk mengembangkan bisnis mereka” jelas Daud D dalam sambutannya di Hall D2 JIExpo Kemayoran.

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman, pihaknya senantiasa menyambut baik dan mendukung PT Krista Exhibitions dalam memprakarsai Pameran SIAL Interfood 2023.

GAPMMI mengikutsertakan 17 IKM binaan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Indonesia Spice Up The World dan Bangga Buatan Indonesia, dimana dalam kedua program nasional tersebut, GAPMMI menjadi salah satu koordinatornya,” imbuh Adhi.

Adhi berharap, melalui pameran ini para pelaku usaha IKM binaan GAPMMI bisa mendapatkan banyak buyer potensial dan tentunya dapat memperoleh manfaat yang positif untuk kemajuan usaha mereka.

SIAL InterFood 2023 terselanggara berkat kerjasama dengan berbagai organisasi, asosiasi, chef, pakar di bidang industri makanan dan minuman terkemuka, praktisi di bidang kuliner dan gastronomi bertaraf internasional untuk menghadirkan berbagai program menarik.

Salah satunya 'Sial Innovation' berupa program acara yang memberikan penghargaan tertinggi kepada peserta SIAL InterFood 2023 atas inovasi terbaik untuk produk makanan minuman dan industri pendukungnya, seperti pengemasan dan pengolahan. Produk pemenang akan ditampilkan di semua jaringan pameran SIAL, seperti di Prancis, Tiongkok, Kanada, India, hingga Timur Tengah.

Pengujung juga disuguhkan dengan kompetisi memasak yang diselenggarakan oleh Association Cullinary Profesionals (ACP) yang diikuti lebih dari 600 peserta yang bertajuk La Cuisine 2023. Ada juga program menarik dari Indonesia Coffee Art Battle (ICAB) dan Sial Interfood Roasting Competition (SIROC). Juga rangkaian seminar dari GAPMMI, dan IPF, serta LPPOM MUI. Tak hanya itu pengunjung pameran SIAL InterFood 2023 juga dapat menemukan sejumlah alat-alat penunjang bisnis kuliner seperti mesin baking sampai dengan packaging.Pameran SIAL

Interfood 2023 terbuka untuk umum mulai Rabu - Sabtu, pukul 10.00 - 19.00 WIB. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke arena pameran akan dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 150.000. Dengan begitu, pengunjung akan mendapatkan akses selama empat hari di semua hall pameran Sial Interfood 2023.

Pameran ini terselenggara berkat dukungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dukungan berbagai asosiasi seperti GAPMMI, Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), Association of Culinary Professionals (ACP), Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI), Dewan Kopi Indonesia (Dekopi), Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Perkumpulan Petani dan Penggiat Kopi Indonesia (Asosiasi Kopi Indonesia-ASKI), serta Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), yang sekaligus menjadi parameter kesuksesan SIAL InterFood 2023. (RO/S-3)