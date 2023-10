Festival Hero World in One Space Hadirkan Produk Menarik Berkualitas

SEIRING dengan pertumbuhannya dan telah memberi pelayanan selama 52 tahun, Hero Supermarket memperkuat posisinya sebagai ritel yang terus berkembang dengan menyediakan beragam produk dengan kualitas terbaik.

Hero Supermarket memahami kebutuhan para pelanggannya dan berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya berkualitas namun juga terjamin keamanannya.

Di bulan Oktober ini, Hero Supermarket menggelar festival Hero World in One Space yang menawarkan beragam produk impor berkualitas. Festival ini diadakan selama 4 hari mulai dari tanggal 26 – 29 Oktober 2023 di Mall Taman Anggrek, Jakarta.

Hero World in One Space menyediakan ribuan pilihan produk makanan, minuman maupun non-food dari 33 negara yang sudah tidak diragukan lagi mutunya. Festival ini merupakan kolaborasi bersama dengan Mall Taman Anggrek, IKEA serta brand-brand F&B dan kosmetik ternama.

Direktur Hero Supermarket, Hendy mengatakan, ”Festival Hero World in One Space merupakan salah satu wujud komitmen Hero Supermarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk rumah tangga yang terjamin dan berkualitas."

"Festival ini tidak hanya dipersembahkan untuk para pelanggan setia kami, tetapi tentunya juga dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang ingin mencoba ragam produk menarik yang kami hadirkan,” kata Hendy dalam keterangan, Jumat (27/10).

Dimeriahkan Aktivitas Seru

Dalam Festival Hero World in One Space, juga terdapat berbagai aktivitas seru yang dapat diikuti baik untuk orang tua maupun anak-anak.

Aktivitas tersebut meliputi; international cooking parade y ang menampilkan puluhan hidangan dari berbagai negara, lomba menghias cupcake, lomba mewarnai, Make Up Class, K-Pop Urban Showdown Competition, dan masih banyak kegiatan menarik lainnya.

“Melalui festival Hero World in One Space, kami ingin memanjakan seluruh pelanggan dengan pilihan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ungkap Melanie Chandra, Merchandising Manager Hero Supermarket yang ditemui saat Festival Hero World in One Space berlangsung.

"Dengan hadirnya festival ini, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses produk yang digemari dari mancanegara. Hero World in One Space dikemas secara khusus, di mana kepuasan pelanggan merupakan prioritas Hero Supermarket,” jelas Melanie.

Untuk memeriahkan Festival Hero World in One Space, Hero Supermarket juga menawarkan berbagai promo menarik untuk produk pilihan yang bisa dinikmati oleh pelanggan.

"Tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah, kini pelanggan juga bisa mendapatkan produk-produk impor berkualitas dengan potongan harga hinga 50%," tambah Melanie.

.Masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kompetisi menarik dengan total hadiah jutaan rupiah selama Festival Hero World in One Space berlangsung.(S-4)