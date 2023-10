Kembali Berprestasi, Modernland Realty Sabet 4 Penghargaan PIA 2023

Empat produk unggulan PT Modernland Realty Tbk, berhasil meraih penghargaan tingkat nasional melalui ajang penghargaan Properti Indonesia Award 2023 (PIA 2023).

Keempat proyek tersebut antara lain, Jakarta Garden City, melalui cluster Vastu @Garden City, meraih penghargaan The Innovative Housing Concept in Jakarta; KotaModern, melalui cluster Modern Waterfront Residence meraih penghargaan The Innovative Housing Concept in Tangerang; Modernland Cilejit, melalui super cluster Great Britania, meraih penghargaan The Innovative Affordable Housing Design in Tangerang dan Industrial Park, ModernCikande Industrial Estate (MCIE) berhasil meraih penghargaan The Consistent Industrial Park in Banten.



PIA 2023 merupakan acara penghargaan ke-10 yang digelar media Properti Indonesia (MPI) Group -- penerbit Majalah Properti Indonesia dan portal berita propertiindonesia.id. PIA 2023 mengusung tema; Bringing The Best Together.

Inspirational quotes ini sejalan dengan visi dan misi Properti Indonesia untuk menyatukan para pelaku usaha terbaik di industri ini. Sekaligus, mereferensikan berbagai strategi serta ide kreatif industri properti dalam beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis yang kian dinamis. Acara PIA 2023 bertepatan pula dengan momentum 30 tahun Properti Indonesia sebagai media pertama bersegmentasi properti di Indonesia.

Ini merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan tertinggi sebagai The Benchmark of Property Excellent, yang dianugerahkan kepada sejumlah Property Corporates, Property Project, The Property Men & Women serta Property Supporting Services. Setiap kandidat terpilih telah melalui preferensi secara independen oleh Properti Indonesia berdasarkan kinerja yang tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam bidang komersial tetapi juga keberlanjutan, inovasi, dan layanan bagi konsumen selama satu tahun terakhir.

Seremoni acara penghargaan PIA 2023 berlangsung di Dua Mutiara Ballroom JW Marriott, Mega Kuningan Jakarta, Jakarta, Rabu (25/10).



Dalam kesempatan ini, Director Residential & Commercial PT Modernland Realty Tbk. Kelvin O Lesmana menuturkan, pihaknya sangat berbangga dan bersyukur keempat proyek Modernland Realty berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award 2023. Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen maupun khalayak industri properti di Indonesia kepada Modernland Realty dalam pengembangan produk-produk hunian

“Kami akan terus berupaya dan bekerja keras agar kedepan Modernland Realty beserta seluruh anak usahanya dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat serta dapat menjadi pilihan utama bagi para stake holder kami,” singkat Kelvin O Lesmana. (Z-10)