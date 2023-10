Modernland Realty Diganjar Penghargaan TOP Human Capital Awards 2023

PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan pada ajang TOP Human Capital Awards 2023 (TOP HC Awards) yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business. Perusahaan pemenang yang mendapatkan penghargaan TOP Human Capital Awards, merupakan perusahaan yang dinilai telah memiliki dan mengimplementasikan Human Capital Management System (HCMS) dengan baik dalam mendukung tumbuhnya bisnis berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan event tahun ini, Majalah Top Business bekerja sama dan didukung oleh Tim HC dari beberapa kelembagaan, seperti Asosiasi Human Capital, Konsultan Human Capital, dan Perguruan Tinggi.

Ketua dewan juri Budi Widjaya Soetjipto tercatat sebagai pakar manajemen sekaligus akademisi. TOP Human Capital Awards 2023 mengambil tema 'Transformation of Human Capital Management System to Accelerate the Sustainable Business Growth'.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri dalam Wawancara Penjurian, ada dua kategori penghargaan yang diberikan. Pertama, PT Modernland Realty Tbk. berhasil meraih penghargaan TOP Human Capital Awards 2023 Kategori #Star 4. Kedua, Dharma Mitra, Vice President Director PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan Kategori: The Most Committed Top Leader on Human Capital 2023.



Penyerahan penghargaan diselenggarakan di Dian Ballroom – Hotel Raffles Jakarta, Kamis (19/10). Penghargaan ini diterima langsung Dharma Mitra, Vice President Director PT Modernland Realty Tbk.

“Kami sangat berbangga dan bersyukur PT Modernland Realty Tbk. kembali menerima penghargaan TOP Human Capital Awards 2023. Penghargaan ini akan memotivasi dan menyemangati kami dalam menjalankan perusahaan yang lebih baik lagi di masa depan,” ungkap Dharma dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (20/10).

Dharma mengatakan, pihaknya sadar bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling berharga bagi perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kualitas pegawai.

“Teknologi dan infrastruktur tidak akan berarti sama sekali tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Kami akan senantiasa terus meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan pengalaman dan segenap keahlian yang kami miliki agar tetap berada di garis terdepan industri properti di Indonesia,” tutur Dharma.



Lebih lanjut, Dharma mengatakan, PT Modernland Realty Tbk. hingga saat ini selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi perkembangan Industri properti Indonesia. Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen.



"Tantangan yang cukup tinggi di industri properti Indonesia, bisa dihadapi PT Modernland Realty Tbk. karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang selalu melakukan inovasi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk properti yang berkualitas tinggi dan menguntungkan bagi para stake holder kami," pungkas Dharma. (Z-10)