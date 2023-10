Kembangkan Hunian Terbaik, Vista Land Group Raih 2 Perhargaan Tingkat Nasional 

VISTA Land Group berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang Properti Indonesia Award 2023. Tidak hanya itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga mengganjar Vista Land Group sebagai salah satu pengembang terbesar di Bekasi.

Sejak berdiri pada tahun 2007, Vista Land Group telah mengembangkan lebih dari 564 hektar yang mencakup wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang dan Karawang. Berbagai penghargaan pun diraih oleh Vista Land Group karena telah membangun hunian terbaik untuk masyarakat.



Penghargaan PIA 2023 diberikan pada proyek pengembangan perumahan Gran Harmoni Cibitung sebagai The Prospective Affordable Housing in Bekasi. Sedangkan Penghargaan sebagai salah satu pengembang terbesar di Bekasi dari PT Bank BTN , Vista Land Group meraih posisi juara 4 dalam kategori perumahan subsidi, dan juara 6 dalam kategori non-subsidi.

“Kami sangat senang dan bangga Vista Land kembali meraih penghargaan. Penghargaan ini membuat kami semakin bersemangat memberi hunian terbaik untuk masyarakat. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami dalam pencapaian ini,” ujar Project Manager Gran Harmoni Cibitung.Tantri Zetira dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (29/10).

Lebih lanjut Tantri Zetira menjelaskan, Gran Harmoni Cibitung dibangun di atas lahan seluas 50 hektar dan akan dibangun sebanyak 5.000 unit rumah. Dikembangkan dengan konsep perumahan real estate dengan sistem cluster lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Lokasinya sangat strategis, di Sarimukti depan CBL Kalimalang. Aksesnya hanya 7 menit ke Gerbang Tol Gabus, 15 menit ke Kelapa Gading hingga menghemat jarak tempuh ke Tanjung Priok yang semula dari 1 jam menjadi 20 menit.

Keunggulan lainnya, dari clusternya sendiri mempunyai one gate system dan private playground. Untuk kawasan, Gran Harmoni Cibitung menawarkan berbagai fasilitas untuk melengkapi kebutuhan keluarga, masjid, aquatic center, café di tepi danau dan ruko



Gran Harmoni Cibitung dikembangkan sejak akhir 2022, termasuk project yang cepat perkembangannya, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah akad perdana. Target marketnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan segmen yang kebutuhan rumahnya masih besar.



Sementara itu, Marketing Manager Gran Harmoni Cibitung Steven Putra Jaya menjelaskan, saat ini Gran Harmoni Cibitung memasarkan tipe FLPP dengan Luas Bangunan (LB) 28 m2 dan Luas Tanah (LT) 60 m2 yang dipasarkan seharga Rp 181 juta, dan untuk rumah komersil hook tipe 32 m2 dengan luas tanah mulai dari 90 m2 seharga mulai dari Rp 250 juta. Gran Harmoni Cibitung membuka 2 tahap tahun ini dalam cluster Lunaria. Tahap pertama telah 100% sold out. Tahap kedua sudah 40% sold out.



“Meski sedang berada di tahun politik, animo masyarakat untuk membeli rumah harga terjangkau masih cukup tinggi. Tampaknya momok hajatan pesta demokrasi lima tahunan tidak lagi mengkhawatirkan. Desakan kebutuhan memiliki rumah di saat perekonomian nasional membaik, mendorong orang yang punya rencana akan merealisasikan beli rumah di tahun ini,” ujar Steven Putra Jaya. (Z-10)