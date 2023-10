ACE YS Siap Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Industri Kreatif di ASEAN

THE Asian Creative & Digital Economy Youth Summit (ACE-YS) akan diselenggarakan pada 28-29 Oktober 2023 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Jelang pelaksanaan acara, Kemenko Marves RI dan Selaksa bekerja sama dengan Lazada Indonesia (Lazada) memastikan sederet pembicara dari dalam dan luar negeri siap membagikan pengalaman dan pandangan sebagai bagian dari komitmen bersama memajukan ekonomi kreatif di tingkat regional.

Odo R.M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) menuturkan bahwa pihaknya meyakini sinergi dan kolaborasi di tataran regional menjadi kunci bagi kemajuan industri kreatif.

“ACE YS kami gelar sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di bidang ekonomi kreatif dan digital di kawasan ini," jelas Odo.

"Kami berharap Indonesia menjadi pemimpin regional dalam ekonomi kreatif dan digital, melalui berdirinya ACE-YS sebagai sebuah organisasi internasional,” ujar Odo.

Bagi Lazada, generasi muda yang berdaya menjadi kunci utama pertumbuhan perekonomian digital di Asia Tenggara.

“Kami percaya bahwa generasi muda adalah penggerak utama, pemimpin masa depan, dan harapan kita untuk transformasi digital yang berkelanjutan," ujar James Chang, CEO Lazada Indonesia.

"Dengan jumlah generasi muda yang mencakup 34% dari total populasi di Asia Tenggara, kami berkomitmen untuk menyediakan perangkat, jaringan, dan ekosistem yang bisa membantu mereka bertransformasi digital secara optimal," jelasnya.

Teknologi dan Infrastruktur Jadi Katasilator

"Teknologi dan infrastruktur kami yang kuat akan terus menjadi katalisator untuk konektivitas dan kolaborasi, menghadirkan lebih banyak peluang bagi industri kreatif dan digital, khususnya di Asia Tenggara,” ujar James Chang.

Fadhila Hasna Athaya Perwakilan Steering Committee ACE-YS menuturkan bahwa ACE YS digelar dengan mengedepankan perencanaan jangka panjang.

“Gelaran tahun ini mengambil tema New Waves from The SEA, bermakna inisiasi yang melibatkan anak muda Southeast Asia (SEA) sebagai awal dari visi membangun collective action antar para pelaku dan pemangku kepentingan di industri kreatif dan digital di Asia," papar Fadhila.

Dennis Adishwara menuturkan bahwa ACE YS adalah inisiatif yang menarik dari lintas stakeholder untuk memajukan industri kreatif dan digital.

“Menurut saya, para pelaku di industri kreatif harus sering "nongkrong bareng" dengan pelaku lainnya dari sub sektor yang sama maupun berbeda, agar komunikasi bisa sering terjadi. Harapannya, akan tercipta ruang kolaborasi yang lebih luas sehingga inovasi baru lebih berpotensi terwujud,” jelasnya,

Ivan Chen, CEO Anantarupa selaku perusahaan game terkemuka di Indonesia menuturkan pentingnya kehadiran event dan aktivasi di tingkat Asia Tenggara sebagai upaya membangun jejaring bagi perusahaan yang tengah menargetkan pasar ASEAN seperti Anantarupa.

ACE YS terbuka untuk umum dan pengunjung dapat hadir mengikuti acara ini secara gratis.

Acara ini didukung oleh Asian Development Bank (ADB), GDP Venture, Telkom, Telkomsel, Pertamina, Livin by Mandiri, Google, British Council, Pijar Foundation dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Untuk mendapatkan tiket dan informasi lebih lanjut bisa langsung melalui laman resmi di www.ace-ys.org. (RO/S-4)