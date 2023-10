HUT Ke-25, Triputra Group Dorong Generasi Muda Tumbuh dan Berinovasi

SEBUAH perusahaan yang berkembang pesat di Indonesia, Triputra Group, baru saja merayakan hari jadi ke-25 tahun pada 15 Oktober 2023. Grup ini berfokus pada empat sektor bisnis utama, yaitu agribisnis, manufaktur, energi, serta trading dan services. Dengan lebih dari 60 ribu karyawan, perusahaan ini menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi negara.

Dengan mengusung moto 'Excellence through People and Process' serta misi 'Contributing to the Nation's Competitive Edge', perusahaan mendorong karyawan untuk mencapai visi 'To Become a Group of Best Managed Companies'.

Sebagai fondasi dalam berbisnis, Triputra Group juga memegang teguh nilai-nilai yang dikenal sebagai Triputra DNA yakni integritas dan etika (integrity and ethics), semangat mencapai yang terbaik (excellence), semangat berbagi kepada sesama (compassion), dan kerendahan hati (humility)

"Nilai-nilai yang dikenal sebagai guiding values ini dinyatakan sebagai pemersatu keberagaman di Triputra Group. Oleh karena itu, seluruh anggota Triputra Group tanpa memandang jabatan dan perusahaan,

berbagi keseragaman values," ujar Chief of Human Capital Triputra Group, Immanuel Adi P, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/10).



Ia juga menjelaskan bahwa tema ulang tahun kali ini adalah 'muda, maju, dan berkarya. "Tema ini merefleksikan bagaimana Triputra Group memberikan ruang bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh, berinovasi, dan berpikir progresif," tambahnya.

Melalui tema ini, Triputra berharap dapat memberikan dampak yang nyata bagi Indonesia dan menginspirasi para anggota Triputra untuk bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan di masa mendatang.

Founder Triputra Group Theodore Permadi Rachmat mengatakan, Triputra Group memberikan ruang untuk tumbuh, serta memberikan kesempatan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

"Kepada siapa pun yang ingin bekerja, di tempat ini perbedaan diterima, kesalahan diterima sebagai pembelajaran, perubahan zaman, dan kemajuan dijadikan teman untuk lebih hebat," ujar TP Rachmat.

Sebagai puncak dari perayaan ulang tahunnya, Triputra Group menggelar acara di Ciputra Artpreneur Jakarta bersamaan dengan acara Triputra Improvement Forum (TIF) yang ke-18, Sabtu.



TIF merupakan acara tahunan di Triputra Group yang bertujuan untuk menghargai kontribusi anggota perusahaan dalam inovasi dan peningkatan performa perusahaan. Dalam acara ini, 18 subholding bersaing untuk meraih penghargaan dalam berbagai kategori, seperti quality control circle, quality control project, dan lain-lain. (RO/I-1)