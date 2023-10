PHI Sabet 2 Penghargaan di Gala Award Asia-Indonesia 2023

MALAM penghargaan untuk para korporasi dan individu tingkat nasional dihelat pada Sabtu (14/10) di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta.

Acara bertajuk Gala Award Asia-Indonesia 2023 itu diselenggarakan oleh Majalah Penghargaan Indonesia. Penghargaan diperuntukkan bagi para tokoh dan perusahaan nasional di berbagai macam kategori.

Pelangi Hotel Internasional (PHI) menjadi salah satu pihak yang menerima penghargaan. Bukan hanya satu, melainkan dua penghargaan, yakni Top of The Best CEO Perhotelan dan Top of The Best Leadership Perhotelan 2023.

Hadir langsung menerima penghargaan Presiden Direktur PHI Group Donny Pur yang didampingi oleh Direktur Operasional Eryanto Desri Kirana dan SEVP Faisal Rofei.

Chairwoman Majalah Penghargaan Indonesia Sofia Fatamorgana dalam sambutan sekaligus menyerahkan penghargaan mengatakan apresiasi tertinggi diberikan kepada perusahaan dan para tokoh kiprahnya telah terbukti.

Penghargaan juga diberikan kepada mereka yang melakukan lompatan besar dan hasil besar bagi perusahaannya dan kontribusinya bagi bidangnya.

"Kepada Presiden Direktur Donny Pur dan Direktur Operasional Eryanto Desri Kirana, kami berikan selamat atas penghargaan sebagai Top of The Best CEO dan Top of The Best Leadership di bidang perhotelan. Atas nama PHI Group semoga ke depan semakin sukses," tambah Sofia.

Dalam sambutannya, Donny menyampaikan penghargaan yang diraih semakin memantapkan pihaknya untuk meluaskan lini bisnis pada 2024.

"Selain hotel dan wahana wisata, kami juga sudah masuk di dunia pendidikan dengan meluncurkan LPP PHI dan juga di awal 2024 akan dibuka Smart Office di dua lokasi serentak di Bogor dan Sukabumi yang akan disewakan untuk para profesional yang membutuhkan office space yang modern," tambah Donny. (Z-6)