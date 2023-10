27 Perusahaan Antre IPO di Pasar Modal

DIREKTUR Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan sampai dengan Jumat (13/10), telah tercatat 73 Perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp53,1 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman, dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/10).

Klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53 POJK.04/2017, yaitu satu perusahaan aset skala kecil di bawah Rp50 miliar, lalu 15 perusahaan aset skala menengah antara Rp50 miliar-Rp250 miliar. Di dalam pipeline juga ada 11 perusahaan aset skala besar, di atas Rp250 miliar.

Sedangkan hingga saat ini, telah diterbitkan 93 emisi dari 55 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp98,2 triliun. Sampai dengan Jumat pekan lalu, terdapat 12 emisi dari 11 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline.

"Kemudian untuk Right Issue, per tanggal 13 Oktober 2023 telah terdapat 26 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp37,3 triliun, serta masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline right issue BEI," kata Nyoman. (Z-6)