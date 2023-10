Gandeng Desainer asal AS Joe Human, Vinoti Living Hadirkan Karya Berkelas 

BRAND furniture Indonesia yang dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas, inovasi, dan fungsionalitas desain, Vinoti Living, mengumumkan kolaborasi inovatif dengan desainer Amerika Serikat (AS), Joe Human (@designsbyhuman).

Kolaborasi ini menggambarkan kesuksesan Vinoti Living dalam upaya menghadirkan desain segar dan berkelas kepada masyarakat Indonesia dan dunia.

Terinspirasi dari energi dinamis dan multikultural Kota New York, AS, koleksi New York mencerminkan esensi kehidupan modern dengan menawarkan perpaduan gaya dan kenyamanan dalam satu kesatuan.

Baca juga: ASMINDO Jalin Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Industri Mebel Nasional

Joe Human, desainer yang menemukan dasar kreativitasnya di kota yang tidak pernah tidur ini, menghadirkan pengalaman dan inspirasinya dalam setiap elemen koleksi New York.

Joe Human, pindah ke Kota New York pada tahun 2012, ini merupakan langkah awal perjalanan desainnya. "Tinggal di Manhattan merupakan pengalaman yang luar biasa, dan saya akhirnya memulai bisnis saya di sana pada tahun 2016," kata Joe.

Banyaknya kegiatan dan proyek di Kota New York dan Florida, membuat desainnya menjadi cerminan gaya hidup multi-kota.

New York Beri Ide Menarik untuk Joe Human

Joe menambahkan, "NYC memiliki tempat istimewa di hati saya karena penuh inspirasi di setiap sudutnya. Ini adalah tempat yang menarik untuk mengumpulkan banyak ide."

Koneksi pribadi Joe dengan Indonesia juga menambah dimensi unik pada kolaborasi ini. Ibu Joe lahir di Indonesia, keluarganya telah tinggal di sini selama beberapa generasi.

Baca juga: Furnitur Kayu dari Sumber Berkelanjutan Semakin Diminati

Hal tersebut memperkuat perpaduan antara pengaruh budaya dan perspektif desain global terlihat jelas di seluruh koleksi New York.

Koleksi ini dibuat dengan desain yang playful dari segi bentuk, mengeksplorasi kreativitas tanpa batas dengan tetap mempertahankan unsur fungsionalitas yang esensial.

Selain merancang furniture, Joe Human juga menciptakan desain interior yang mengesankan. Ia berhasil menciptakan sebuah atmosfer yang elegan untuk show unit Vinoti Living dengan mempertahankan semangat Kota New York dalam setiap detailnya.

Kolaborasi ini akan membawa pengalaman desain interior yang berbeda dari koleksi lainnya. Sebagai bagian dari acara kolaborasi ini, Vinoti Living menyelenggarakan sebuah talkshow eksklusif dengan special guest selebritas terkenal Indonesia, Boy William.

Baca juga: Presiden: Industri Mebel Lokal Harus Cari Mitra dari Luar Negeri



Dalam talkshow ini, Boy William berbincang dengan Joe Human tentang rahasia desain elegan dari koleksi New York.

"Vinoti Living selalu konsisten terhadap gaya mewah dan elegan yang telah menjadi ciri khasnya, setiap koleksi dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas," kata Halistya, Owner of Vinoti Living.

"New York hadir sebagai salah satu koleksi spesial yang lebih banyak menggunakan bahan dan finishing alami seperti natural solid wood, natural finish, marmer, dan aksen gold," jelasnya/.

"Meskipun bukan koleksi termahal dari Vinoti Living, diharapkan koleksi ini mampu memikat para penikmat desain," tambahnya.(RO/S-4)