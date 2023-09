MedcoEnergi Raih Empat Penghargaan dari SKK Migas di Ajang ICIUOG 2023

PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak perusahaan PT Medco E & P Indonesia, berhasil meraih empat penghargaan dari SKK Migas. Penghargaan diserahkan pada acara 4th International Convention on Indonesia Upstream Oil & Gas (ICIUOG) 2023 di Bali, Jumat (22/9).

Keempat penghargaan tersebut diperoleh pada bidang Eksplorasi dan Pengawasan Internal. Pada bidang Eksplorasi; Medco E&P Natuna Ltd meraih Project Performance Award 2023 atas keberhasilannya mengembangkan Belida Extension Project. Sedangkan, pada bidang Pengawasan Internal, PT Medco E & P Indonesia mendapat anugerah Assurance and Consulting Excellence (ACE) Award dan JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi meraih Integrity Compliance and Etics (ICE) Award dan pada bidang Innovation Appreciation JOB Pertamina-Medco E&P Tomori meraih Best Cost Initiative Awards.

Pada ajang The 4th ICIUOG, ini, SKK Migas memberikan penghargaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan kinerja terbaik dalam bidang Eksplorasi, Produksi, Efisiensi Biaya, Pengawasan Internal dan juga kinerja pendukung seperti, Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Fasilitas.

Direktur Utama PT Medco E & P Indonesia Ronald Gunawan berterima kasih kepada SKK Migas atas penghargaan tersebut. Menurut Ronald, pencapaian ini menunjukkan keandalan kinerja sumber daya manusia Perusahaan. Keberhasilan tersebut juga berkat kerja keras dan kedisiplinan pekerja dalam menerapkan pilar-pilar Operational Excellence serta Good Governance Perusahaan, mulai dari produksi, pemeliharaan, pengeboran, pengerjaan sumur hingga eksekusi proyek.

“Keberhasilan ini merupakan bukti dukungan SKK Migas dan mitra bisnis dalam pencapaian produksi nasional. Selain itu, juga berkat inovasi yang terus dilakukan Medco E&P untuk meningkatkan produksi,” ujar Ronald Gunawan. (RO/E-1)