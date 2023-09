Mandiri Taspen-Bukalapak Akomodasi Nasabah Menuju Digitalisasi UMKM

KOMITMEN Bank Mandiri Taspen untuk membantu para nasabah yang ingin berwirausaha kembali ditunjukkan dengan digelarnya program Mantapreneur Naik Kelas ke-2. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur ini diikuti 50 peserta dari berbagai latar belakang bidang usaha.

Sejalan dengan semakin lebarnya peluang, Bank Mandiri Taspen memfasilitasi para nasabah melalui etalase usaha di website Pensiun Berkarya milik Bank Mandiri Taspen serta marketplace terpercaya di Indonesia, yaitu Bukalapak. Kerja sama ini berbuahkan tampilnya fitur Etalase Usaha dan Bazar Online Mantapreneur baik di website Pensiun Berkarya dan juga platform Bukalapak sebagai wadah promosi bagi wirausaha pensiunan Bank Mandiri Taspen.

Dalam etalase ini, siapa pun yang berkunjung dapat melihat berbagai produk UMKM Mantapreneur dari seluruh Indonesia. Mulai dari makanan sampai pakaian. Saat ini yang berpartisipasi ada 145 Mantapreuneur dengan 485 produk.

"Harapan kami, Bukalapak akan terus membantu lewat program-program promonya yang mantap. Kiranya setelah mengikuti acara dan program Mantapreneur Naik Kelas ini, para nasabah yang menjadi wirausaha dapat sungguh-sungguh naik kelas dalam segala hal, terutama mengembangkan bisnisnya dan terpenting kesejahteraannya," ujar Direktur Business Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/9).

Direktur Finance, Risk and Operations Mandiri Taspen, Atta Alva Wanggai menambahkan, kolaborasi bersama Bukalapak diharapkan dapat mendongkrak sisi penjualan produk. "Dengan adanya pandemi kemarin terasa sekali banyak orang sudah go on line dalam mencari barang dan melakukan transaksi," kata Atta.

Hal itu pula yang melatarbelakangi Bank Mandiri Taspen menelurkan Mantapreneur andal dalam bidang digital marketing. Program bersama Bukalapak ini merupakan lanjutan dari pelatihan serupa di Graha Mantap Jakarta pada Mei 2023 lalu dengan mengumpulkan 50 peserta dari seluruh Indonesia.

"Kalau ingin meluaskan jangkauan, satu-satunya cara adalah dengan online. Karena secara geografis menjadi tanpa batas. Secara penjualan bisa lebih luas lagi sehingga kita kenalkan juga kepada Mantapreneur di Surabaya," sambung Atta.

Di sisi lain, Head of Merchant Community Bukalapak, Ian Agisti menyambut baik kolaborasi dengan Mandiri Taspen. Dikatakan, Bukalapak siap memfasilitasi produk karya purna bakti sebagaimana misi fair economy for all atau pemerataan ekonomi melalui teknologi yang diusung oleh perusahaan belanja online tersebut.

"Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen. Karena memang value-nya sama. Kita berharap dengan adanya kerja sama ini nantinya akan berjalan terus," ungkap Ian.

Ditambahkan, Bukalapak siap mendukung pensiunan tetap terus berkarya. Total 145 peserta Mantapreneur sudah masuk dalam pasar digital dan akan terus bertambah. Karena program pendampingan transformasi bisnis ini terus berkelanjutan. Bukalapak akan melakukan mentoring secara bertahap agar peserta memahami lebih dulu seluk beluk digitalisasi dan pemasaran online.

"Hari ini kita lebih banyak mendorong mereka agar lebih memahami. Umumnya para pensiunan ini secara kategori usia belum terlalu digital native sehingga untuk memberikan awareness transisi dari offline ke online memang membutuhkan sesi khusus kemudian memperkenalkan fitur," sambung Ian Agisti. (RO/R-2)