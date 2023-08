Mengenal Istilah Fundamental dalam Ekonomi dan Kehidupan Sosial

PRINSIP mendasar sangat berperan besar dalam menentukan pola pikir setiap orang. Hal tersebut bisa disebut sebagai salah satu ciri fundamental. Istilah fundamental adalah suatu hal yang berkaitan dengan kebenaran umum atau dasar realitas.

Tentu kamu sering kali mendengar kata fundamental dalam sesi forum komunikasi dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial. Kata tersebut memiliki banyak definisi tergantung penempatan kata tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kata fundamental dari tinjauan sosiologi dan ekonomi, berikut penjelasan terkait fundamental!

Pengertian fundamental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fundamental adalah sebagai bersifat dasar (pokok) atau mendasar. Fundamental dalam bahasa Inggris juga terdapat beberapa makna.

Menurut Merriam Webster, makna dari fundamental merupakan sebagai fungsi dasar yang mendukung keberadaan atau menentukan struktur atau fungsi penting (dasar); berfungsi sebagai sumber asli atau primer; menganut fundamentalisme, berkaitan dengan struktur, fungsi, atau fakta penting; sangat penting; atau berkaitan dengan karakteristik bawaan.

Menurut Cambridge Dictionary, fundamental merupakan suatu hal paling mendasar atau paling penting yang mana hal-hal lain bergantung kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa prinsip dengan kata fundamental selalu berkaitan erat satu sama lain.

Istilah fundamental dalam kehidupan sosial

Istilah fundamental dalam kehidupan sosial merupakan hal paling mendasar pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh negara Indonesia menjadi ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan fundamental. Karena itu kehidupan warga negara Indonesia tergantung pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah fundamental dalam ekonomi

Ketika sedang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi ialah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri.

Makna fundamental merujuk pada hal-hal penting yang mendasari kekuatan ekonomi negara. Dalam menganalisis faktor yang memengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi yang akan menjadi sorotan yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, defisit anggaran berjalan, dan lain sebagainya.

Analisis fundamental

Berdasarkan Investopedia, analisis fundamental merupakan metode untuk mengukur nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan pada perusahaan terkait. Secara umum, analisis ini mempelajari yang bisa memengaruhi nilai sekuritas, dari faktor ekonomi makro seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri sampai faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan.

Melansir dari Ocbcnisp.com, analisis fundamental berbeda dengan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode yang dapat digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan banyak pengukuran bahkan sampai faktor makro dan mikroekonomi. Analisis fundamental mengacu pada laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan analisis teknikal merupakan metode yang hanya menggunakan data historis. Jika dilihat dari cara kerja kedua metode analisis ini sangatlah berbeda.

Prof Jogiyanto (2014) menyatakan analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan.

Cara analisis fundamental

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis fundamental, yakni top down atau bottom up. Analisis top down dilakukan dengan menganalisis objek makroekonomi, sektor industri, dan perusahaan. Sedangkan pada bottom up mempelajari mulai dari perusahaan, sektor industri, dan keadaan ekonomi negara.

1. Analisis makroekonomi.

Analisis ini digunakan agar mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Data yang dipelajari yaitu produk domestik bruto (GDP), angka pengangguran, suku bunga acuan atau BI Rate, inflasi, anggaran belanja, hingga neraca pembayaran.

2. Analisis mikro perusahaan.

Hal ini dilakukan supaya mengetahui kondisi perusahaan yang dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan terdiri dari income statement (laporan laba rugi), balance sheet (neraca), serta cash flow (laporan arus kas).

3. Analisis industri.

Hal ini menjadi tahap penting untuk dilakukan setelah melakukan analisis ekonomi. Para investor dan analisis akan melakukan identifikasi peluang investasi, risiko, dan return yang diharapkan untuk ke depan.

Contoh penggunaan kata fundamental

1. Meski ada perubahan kebijakan pada setiap perubahan era kepemimpinan, sebaiknya hal-hal yang menjadi fundamental tidak perlu diubah agar tidak terjadi konflik.

2. Kasus gizi buruk menjadi masalah fundamental yang harus diselesaikan untuk menjamin generasi masa depan lebih sejahtera.

3. Ideologi Pancasila merupakan kaidah pokok negara yang fundamental.

4. Pendidikan nasional memiliki amanat fundamental dalam menyelesaikan persoalan menyangkut kerukunan antarumat beragama.

5. Pemerintah yakin Indonesia tak akan mengalami resesi karena fundamental ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01% dan inflasi mencapai 4,2% lebih baik dibandingkan negara lain. (Z-2)