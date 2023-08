INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (25/8) sore ditutup melemah menjelang pidato dari Ketua Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell.

IHSG akhir pekan ditutup melemah 3,95 poin atau 0,06 persen ke posisi 6.895,44. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,37 poin atau 0,04 persen ke posisi 956,72.

"IHSG dan bursa regional Asia cenderung terkoreksi jelang pernyataan petinggi The Fed Jerome Powel dalam di Simposium tahun Jackson Hole, di Wyoming, AS," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan Jelang Pidato Ketua The Fed

Pasar cenderung bersikap menunggu arah dan pandangan dari Jerome Powell mengenai langkah The Fed selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Fed Bank of Boston Susan Coolins mengatakan bahwa kenaikan bunga mungkin diperlukan. Perekonomian AS belum cukup untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Baca juga: Bahlil Didukung Tingkatkan Investasi Lebih Besar di Luar Pulau Jawa

Sedangkan Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengulangi pandangannya bahwa The Fed harus mempertahankan suku bunga pada tingkat saat ini sambil menilai dampaknya terhadap perekonomian.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham. (Z-6)