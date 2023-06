Pertama Kali, Expo Khusus Desa Wisata dan UMKM akan Digelar di Belanda

SAAT ini banyak wisatawan mancanegara ingin melakukan perjalanan dan hidup seperti penduduk setempat, berbaur dalam budaya, tradisi, dan bahasa suatu destinasi.

Dari kehadiran wisatawan ini, dapat menumbuhkembangkan desa wisata dengan basis ekonomi kreatif yang diharapkan bisa mengangkat identitas lokal.

Hasil riset dari Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries menyebutkan, orang Eropa juga cenderung menghabiskan banyak uang.

Rata-rata sekitar €2.000 untuk liburan musim panas mereka dan memilih menikmati homestay, mendukung bisnis lokal, serta masyarakat setempat yang dikunjungi.

"Terjadi pergeseran menuju ingin melihat sisi nyata dari tujuan yang mereka kunjungi," kata CEO Negeriku Myra Sari saat launching dan press conference pameran Desa Wisata dan UMKM Indonesia di Belanda bertajuk Discovering The Magnificence of Indonesia Expo, di Jakarta, hari ini.

Menurut Myra, wisatawan banyak mendatangi desa wisata untuk menikmati kehidupan masyarakatnya, alamnya yang hijau, dan budayanya.

"Mereka belajar tentang lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif serta berkontribusi secara finansial atau lainnya, atau biasa disebut sebagai ekowisata," terang Myra.

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan ekowisata berkembang pesat. Sektor ekowisata dianggap sebagai segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam industri pariwisata dunia.

Sejak awal 1990-an, segmen tersebut tumbuh 20%-34% per tahun sedangkan industri pariwisata secara keseluruhan tumbuh hanya 4,3% per tahun.

"Terkait itu, Negeriku, organisasi yang berbasis di Belanda, menggelar pameran Desa Wisata dan UMKM Indonesia di Belanda bertajuk Discovering The Magnificence of Indonesia Expo dengan tema Promoting Green Tourism Villages and Small to Medium Enterprises in Europe."

Pameran desa wisata ini akan digelar di Amsterdam, Belanda, pada 24-26 November 2023.

Myra menjelaskan acara ini bagian dari memasarkan pariwisata Indonesia sebagai salah satu destinasi utama di Asia Tenggara untuk pasar Eropa.

Sekaligus mendukung program wisata pemberdayaan masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pameran ini akan dihadiri tokoh masyarakat, pelaku budaya daerah, tour operator, dan perwakilan daerah sehingga bisa memberikan gambaran desa wisata kepada calon wisatawan dan jadi jendela utama wisata Indonesia bagi penduduk di 19 negara di Eropa.

"Pameran pertama di Eropa yang fokus ke desa wisata ini targetnya membantu mempromosikan desa wisata di pasar Eropa serta memotivasi desa wisata Indonesia naik kelas ke tingkat dunia," ujar dia.

Ia menyampaikan Belanda dipilih karena wisatawan Belanda adalah salah satu turis Eropa yang paling banyak melakukan perjalanan ke desa wisata atau community based tourism.

"Nantinya pameran akan diisi 50 booth mengenai gambaran desa wisata, makanan, handicraft, pakaian dan produksi UMKM Indonesia," ujar Myra.

Juga ditampilkan beragam hiburan seperti tarian tradisional Indonesia, serta musik-musik tradisional Indonesia yang bakal dimainkan pelajar Eropa dan Indonesia di Eropa.

"Expo khusus desa wisata ini adalah bagian kebijakan Presiden Jokowi dalam memajukan sektor pariwisata di Indonesia dan berharap bisa diadakan setiap tahun dan masuk jadi agenda rutin Kemenparekraf dan organisasi pariwisata dunia (UNWTO)," pungkas Myra. (RO/S-2)