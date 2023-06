Sentimen Suku Bunga Acuan BI Warnai Pergerakan Saham Minggu Ini

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Mino menjelaskan pada minggu ini terdapat beberapa sentimen yang akan menjadi perhatian pelaku pasar saham.

Dari domestik ada sentimen terkait suku bunga acuan.

Dimana berdasarkan konsensus, Bank Indonesia diprediksi akan kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% seiring berlanjutnya penurunan inflasi domestik dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah.

Selain itu ada pula sentimen pertumbuhan kredit perbankan, yang sejak Februari 2023 menunjukkan tren penurunan.

Pada April 2023, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 8,08% lebih rendah dari sebelumnya yang tumbuh 9,93%.

"Data pertumbuhan kredit itu menjadi salah satu indikator dari prospek kinerja emiten di sektor keuangan," kata Mino, Senin (19/6).

Sementara itu dari eksternal ada pidato sejumlah tokoh penting yang berpotensi memengaruhi market mulai dari Gubernur Bank Sentral AS The Fed Jerome Powell dan para pejabat The Fed lainnya, seperto Presiden Fed St. Louis Jim Bullard, Presiden Fed New York John C. Williams, Presiden Fed Bank of Chicago Austan D. Goolsbee, anggota Dewan Gubernur The Fed Christoper J. Waller hingga anggota Dewan Gubernur Michelle W. Bowman. (Try)