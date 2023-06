Keberhasilan SIG Kelola Branding Semen Gresik Tuai Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing 2023

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan SIG secara rutin melakukan survei untuk mengukur seberapa baik persepsi konsumen terhadap brand-brand yang dikelola oleh Perusahaan. Hal ini penting dilakukan sebagai evaluasi dan bekal untuk peningkatan kualitas produk dan layanan bagi pelanggan.

"Hasil survei pada 2022 lalu memperlihatkan bahwa Semen Gresik memiliki ekuitas dan kinerja sangat baik,” kata Vita Mahreyni dalam keterangan tertulisnya.

keberhasilan SIG dalam branding campaign merek Semen Gresik sebagai produk bahan bangunan unggulan pilihan masyarakat Indonesia, mendapat pengakuan dengan diraihnya penghargaan The Most Promising Company In Branding Campaign peringkat Silver Winner kategori Perusahaan BUMN pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023.

Penghargaan diserahkan oleh Deputy Chairman MCorp, Taufik kepada General Manager of Product Management SIG, Sasha Media di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (14/06), dalam rangkaian kegiatan The 11th Annual Jakarta Marketing Week yang digelar oleh MarkPlus, Inc.

Selain Semen Gresik, ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023 juga memberikan penghargaan Dewi BUMN 2023 kepada Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada direktur perempuan di perusahaan BUMN yang dinilai mampu berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan.

Vita Mahreyni menambahkan, SIG selalu memastikan kualitas produk Semen Gresik tetap terjaga kualitasnya melalui perpanjangan SNI secara rutin dan pengecekan performa setiap bulan, dan telah meraih sertifikat Green Label yang membuktikan Semen Gresik merupakan produk ramah lingkungan.

Upaya memperkuat relasi dan engagement dengan konsumen juga terus dilakukan melalui beragam program dan aktivitas, seperti branding toko pareto, program promosi bagi pemilik toko yang berbelanja Semen Gresik, Komunitas Tukang Semen Gresik, aktivasi di media sosial Semen Gresik dan Jago Bangunan, pelatihan komunitas kontruksi SIG, dan beasiswa untuk anak tukang.

“Hadir lebih dekat dengan pelanggan, SIG juga memberikan kemudahan akses melalui platform digital untuk pembelian produk Semen Gresik melalui SIG Official Store di Tokopedia dan aplikasi AksesToko. SIG juga menghadirkan solusi satu atap untuk kebutuhan konstruksi rumah, mulai dari pembelian desain dengan arsitek, pembangunan atau renovasi rumah, pendampingan proyek konstruksi, hingga solusi pembiayaan yang dapat diakses melalui SobatBangun.com,” ungkap Vita Mahreyni.(RO/E-1)