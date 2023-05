Inti Solar dan Tea Break Raih Penghargaan, Coach Yusman Bagikan Strateginya

COACH Yusman sukses membawa pemilik bisnis yang dibimbingnya bukan hanya meraih peningkatan omzet dan keuntungan, tapi juga penghargaan internasional.

Itu dibuktikan saat Inti Solar dan Tea Break meraih penghargaan pada ajang bergengsi BizX 2023, di Gaylord Opryland Resort & Convention Center Nashville, Amerika Serikat (AS), pada 3-6 April 2023.

Inti Solar memenangi award setelah menyisihkan 600 perusahaan AS yang berkompetisi merebut 20 lebih kategori penghargaan.

Inti Solar meraih best retailer dan juga finalis best manufacturer/ wholesaler/distributor. Adapun, Tea Break menjadi finalis best food service.

“Saya bersyukur karena membawa kesuksesan kepada pebisnis yang saya bimbing untuk meraih prestasi," ungkap Yusman dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, hari ini.

Coach Yusman tercatat sebagai top 50 business coach terbaik di dunia sejak 2016 sampai sekarang, dan nomor satu di Indonesia. Yusman juga bersertifikat bidang manajemen bisnis dari AS.

Yusman pun memaparkan sejumlah strategi sehingga kedua perusahaan bisa meraih peningkatan omzet dan keuntungan serta penghargaan internasional.

"Sebagai business coach saya membimbing owner (pemilik)-nya untuk memperbaiki internal management dari sisi operasional, stok barang, pembelian, pengiriman, servis teknisi, keuangan, proses kerja dan SOP (standar operasional prosedur) bisnis, recruitment, sistem bonus, pembentukan tim manajemen, dan lainnya,” kata Yusman.

Business coach dari ActionCoach ini juga membahas pengembangan bisnis yang membuat omzet dan profit perusahaan meningkat, serta membimbing dan membuat strategi arah perusahaan.

"Kami juga menelaah pengembangan produk, strategi marketing online dan offline, struktur dan sistem komisi orang sales, rekrutmen tim, dan lain-lain," ucap dia.

Bimbingan bisnis ini semakin paripurna dengan membawa para pebisnis melakukan perjalanan bisnis ke AS pada 27 Maret 2023 hingga 7 April 2023.

Para pengusaha ini dibawa mengunjungi kota New York, Washington DC, Nasville di AS hingga Niaga Falls di Kanada.

Di Nasville, AS, rombongan pengusaha Indonesia itu mengikuti kegiatan BizX 2023 di Gaylord Opryland Resort & Convention Center Nashville.

Seperti diketahui, Inti Solar merupakan solar water heater pertama di Indonesia, dengan spesialisasi pada produk pemanas air tenaga matahari berteknologi tabung vakum.

Inti Solar berpengalaman di bidang pemanas air tenaga matahari sejak 1960 dan sebagai pelopor tabung vakum pertama di Indonesia sejak 1997.

Adapun, Tea Break merupakan perusahaan minuman kekinian yang didirikan sejak 2017 dengan sajian minuman berkualitas dan harga terjangkau. Tea Break memiliki 200 lebih outlet retail minuman kekinian di Indonesia.

BizX merupakan forum pembelajaran bagi pengusaha AS, Kanada, Amerika Selatan dan negara-negara Karibia.

Mereka membangun relasi dengan ratusan pengusaha AS serta memperoleh ilmu terbaru dalam bidang bisnis dari pembicara internasional seperti Dr Gary Sanchez, Scott McKain, Amelia Rose Earhart, Robbie Kellman Baxter, Dustin Lynch, dan Brad Sugars. (RO/S-2)