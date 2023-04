Rupiah Menguat Pekan Ini di Angka Rp14.715 Per Dolar AS

BANK Indonesia menyampaikan bahwa nilai Rupiah menguat pekan ini, didasarkan pada kondisi perekonomian global dan domestik terkini, termasuk pelemahan dolar Amerika Serikat (AS).

"Pada pagi hari Jumat, 14 April 2023, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.680 per dolar AS, dan yield SBN 10 tahun stabil di 6,61%," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Jumat (14/4). Pada Jumat (14/4) sore, Rupiah ditutup di angka Rp14.715 per dolar AS.

Sebelumnya, pada Kamis, (13/4), Rupiah ditutup pada level (bid) Rp14.750 per dolar AS. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,61%. Sementara itu, indeks dolar melemah ke level 101,01. Imbal hasil / Yield UST (US Treasury) tenor 10 tahun naik ke level 3,445%.

Aliran Modal Asing pada Minggu ke-2 April 2023, tercatat premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun turun ke 85,15 bps per 13 April 2023 dari 93,35 bps per 7 April 2023.

Berdasarkan data transaksi 10 – 13 April 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp8,21 triliun terdiri dari beli neto Rp5,12 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp3,10 triliun di pasar saham.

Selama tahun 2023, berdasarkan data settlement s.d. 13 April 2023, nonresiden beli neto Rp61,70 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp7,30 triliun di pasar saham.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Erwin. (Z-4)