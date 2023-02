Raih Dua Penghargaan, Fiona Komitmen Tingkatkan Pelayanan Konsumen

GELIAT kemajuan teknologi digital yang terjadi di dunia saat ini bukan lagi menjadi hal yang asing ditemui. Era digital mulai hadir di tengah-tengah kita pada tahun 80-an dan semakin lama semakin maju.

Hingga saat bumi ini dilanda pandemi Covid-19, dengan segala keterbatasan yang mengkungkung manusia, teknologi digital semakin menunjukkan perannya di setiap lini kehidupan manusia.

PT Federal International Finance (FIF Group), perusahaan pembiayaan yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, menyadari akan pentingnya digitalisasi bagi proses operasional hingga pelayanan kepada pelanggan. Upaya digitalisasi FIF Group telah dimulai jauh sebelum pandemi datang.

Salah satu langkah FIF Group untuk terus membangun dan mengembangkan ekosistem digital adalah dengan membuat sebuah layanan konsumen berbasis artificial intelligence, yaitu Fiona (FIF Group Intelligence Personal Assistant).

Sejak pertama kali diresmikan pada tahun akhir tahun 2019, Fiona memantapkan keberadaannya dengan menyabet dua penghargaan sebagai Indonesia's Popular Digital Product Awards 2023 in Financial Industry dan Indonesia's Digital Innovations Awards 2023 in Financial Industry dalam gelaran acara 4th Anniversary Indonesia's Popular Digital Products Award 2023 (Financial Industry).

Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut, Digital & Strategy Division Head FIF Group Joni Citradinata, menerima penghargaan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel Jakarta, baru-baru ini.

Pada kesempatan tersebut, Joni menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Terima kasih banyak atas kepercayaan dan penghargaan yang telah diberikan oleh The Iconomics Media kepada Fiona, FIF Group Intelligence Personal Assistant," kata Joni.

"Tentu ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami karena menjadi penghargaan yang pertama kalinya untuk Fiona sejak diresmikan," jelasnya dalam keterangan pers, Jumat (24/2).

Baca juga: IBEA Award Dukung Kemajuan Sektor Kelistrikan Indonesia

"Semoga kami bisa menjaga kepercayaan ini dan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui layanan Fiona. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan juga kepada lebih dari 15 ribu karyawan atas karya dan kerja luar biasa yang telah diberikan,” paparnya.

Acara penghargaan ini dirangkai bersamaan dengan Seminar "Marketing Trends of 2023” secara live-hybrid, dengan memaparkan langkah-langkah strategic dan kreatif para pelaku pemasaran produk dan jasa dari industri-industri ternama di Indonesia, serta pembahasan terkait kasus global yang menarik.

The Iconomics, sebagai penyelenggara memberikan penghargaan kepada perusahaan melalui beberapa tahap pertama, Forum Group Discussion dengan melibatkan ahli pada bidangnya masing-masing

Kedua. Online Quantitative Survey yang dilakukan kepada lebih dari 10.000 responden pada Desember 2022 sampai dengan awal Januari 2023 di lebih dari 10 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar dan Ujung Pandang

Ketiga. Tahap terakhir yaitu penilaian melalui kalkulasi skor dari kedua tahap sebelumnya. (RO/OL-09)