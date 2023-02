Rupiah Menguat saat Pasar Tunggu Laporan IHK AS

NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (14/2) menguat seiring pasar menunggu laporan indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah pada Selasa ditutup menguat 38 poin atau 0,25% ke posisi 15.167 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.205 per dolar AS.

"Untuk saat ini market (pasar) masih menanti pengumuman consumer price index (IHK) AS yang diproyeksikan kembali menurun," kata Analis ICDX Revandra Aritama saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Revandra menuturkan jika IHK turun, hal itu akan memberikan sentimen positif bagi ekonomi AS. Meskipun begitu, pasar masih menantikan pengaruh penurunan IHK terhadap kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed. Hal tersebut memberikan tekanan pada dolar AS.

Jika inflasi masih tinggi, tentu kekhawatirannya pada stance (sikap kebijakan) The Fed yang berpotensi kembali agresif dalam kebijakan moneternya seperti tahun lalu. Namun proyeksi umumnya IHK AS menurun. "Seberapa besar penurunannya akan memberikan pengaruh juga terhadap laju penaikan suku bunga AS," ujarnya. Jika penurunan inflasi tidak signifikan, kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Pasar melihat data IHK AS untuk petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan The Fed. Angka headline atau inflasi inti diperkirakan naik 0,5% pada Januari, menurut jajak pendapat Reuters, setelah jatuh 0,1% pada Desember. Ekspektasi pasar ialah The Fed akan terus menaikkan suku bunga, mendorong suku bunga di atas 5% dalam beberapa bulan mendatang, kemudian mempertahankannya hingga setidaknya 2024. Beberapa, bahkan bertaruh bahwa suku bunga dapat bergerak lebih tinggi hingga 6% atau lebih.

Rupiah pada Selasa pagi dibuka naik ke posisi 15.184 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 15.155 per dolar AS hingga 15.199 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Selasa menguat ke posisi 15.168 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya 15.216 per dolar AS. (Ant/OL-14)