Bank Mandiri Taspen Raih Most Trusted Company CGPI Award 2022

MENGANTISIPASI dinamika perekonomian nasional tahun depan, Bank Mandiri Taspen berkomitmen menerapkan prinsip pengelolaan bisnis secara prudent dengan menerapkan praktik Good Corporate Governance pada seluruh aspek operasional perusahaan.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Elmamber P. Sinaga Elmamber seusai Bank Mandiri Taspen menerima penghargaan sebagai "Indonesia Most Trusted Company based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)" dalam ajang Good Corporate Governance Award 2022 yang digelar The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) di Jakarta (20/12).

Penghargaan yang bertema "Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG" ini diberikan kepada Bank Mandiri Taspen atas komitmennya dalam memajukan dan memperkuat proses tata kelola perusahaan yang baik dalam operasional bank. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang keempat yang diterima oleh Bank Mandiri Taspen secara berturut dengan predikat "Sangat Terpercaya".

"Penghargaan ini buah dari komitmen Bank Mandiri Taspen yang secara konsisten melakukan continous improvement dalam kerangka Good Corporate Governance yang berdampak positif pada peningkatan bisnis bank," ujar Elmamber.

Dikatakan, salah satu bukti peningkatan bisnis yang dicapai Bank Mandiri Taspen adalah berhasil mencetak sejarah baru dengan kesuksesan meraih laba sebesar Rp1,1 triliun pada November 2022. Laba bersih sebesar itu merupakan rekor tertinggi selama sejarah beroperasinya bank yang fokus pada segmen pensiunan tersebut.

"Pencapaian ini adalah bukti sebagai bagian dari Bank Mandiri Group, perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, bagi stakeholders maupun seluruh karyawan Bank Mandiri Taspen. Dia mengapresiasi IICG yang telah memberikan penilaian objektif terhadap Bank Mandiri Taspen," jelasnya.

Lebih jauh, Elmamber mengatakan, CGPI merupakan pemeringkatan praktik Good Corporate Governance (CGC) di perusahaan yang dilakukan sejak 2001, dengan menggunakan pendekatan tematik yang menyesuaikan perkembangan bisnis. Majalah SWA dan IICG melakukan penilaian terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan berdasarkan kategori hasil penilaian skor 85-100 Sangat Terpercaya, skor 70,00-84,99 Terpercaya dan skor 55,00-69,99 Cukup Terpercaya.

“Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi-Misi yang berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran," papar Elmamber. (RO/OL-15)