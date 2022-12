Dorong Pertumbuhan Bisnis, UMKM Bisa Manfaatkan Platform Securities Crowdfunding

IKLIM investasi di Indonesia mulai berangsur baik dan kembali berjalan dengan normal. Tidak terkecuali pada industri portfolio investasi di Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia.

Securities Crowdfunding adalah skema pendanaan dengan sistem penggalangan dana melalui pasar modal. Metode ini umumnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk melakukan ekspansi bisnisnya menjadi lebih besar, melalui penyelenggara layanan SCF.

Sejak kehadirannya pada 2020, pertumbuhan Securities Crowdfunding sangatlah pesat dan telah menunjukkan sebagai salah satu penggerak roda ekonomi di Indonesia. Terbukti bahwa konftribusi portfolio investasi SCF sebesar 6,54% dari seluruh portfolio investasi di Indonesia dengan nilai total dana yang dihimpun per 17 Desember 2022 sebanyak 727 miliar rupiah.

Potensi SCF telah menghadirkan keuntungan namun pada waktu yang sama mengundang potensi adanya resiko kerugian. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) untuk membangun, memperkuat, dan menjaga industri Layanan Urun Dana yang saat ini sedang berkembang di Indonesia melalui regulasi yang dibentuk berikut edukasi yang akan di sosialisasikan kepada khalayk masyarakat luas.

Policy Director ALUDI Calvim Jonathan mengatakan, asosiasi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan advokasi, informasi, konsultasi, dan pengawasan terhadap ekosistem industri layanan urun dana ini.

"Sehingga kedepannya industri layanan urun dana indonesia dapat bertumbuh dan minat masyarakat akan industri ini dapat meningkat," katanya di Jakarta, Senin (19/12) .

Dalam rangka sosialisasi dan memperkuat infrastruktur dari SCF di Indonesia, ALUDI menggelar Indonesia Crowdfunding Outlook 2022 di Jakarta. Kegiatan tersebut antara lain adalah paparan mengenai perkembangan, strategi, evaluasi di 2022 dan perencanaan industri SCF di 2023.

Wakil Ketua ALUDI Heinrich Vincent pada paparannya di Indonesia Crowdfunding Outlook 2022, rumusan strategi SCF Indonesia adalah sustainable (berkelanjutan), trusted (dipercaya), dan inclusiveness (inklusivitas).

Saat ini pemodal memiliki alternatif sumber pendapatan dari pengusaha UKM dengan mengandalkan pertumbuhan bisnis yang memiliki reputasi dan pengelolaan bisnisnya yang lebih stabil. Kedua, SCF menjadi platform yang terpercaya karena semua pihak harus transparan dari awal, dan para perusahaan penerbit harus membangun kepercayaan masyarakat sebelum menjadi emiten bursa efek.

"Dan ketiga, baik pemodal memiliki instrument investasi baru dan penerbit memiliki akses ke untapped fund (dana yang belum dimanfaatkan)," ujarnya.

ALUDI mencatat per 17 Desember 2022, penyelenggara dari SCF yang telah berizin sebanyak 12 perusahaan, dan masih ada 37 perusahaan penyelenggara yang dalam proses perizinan. Pada 2022, perusahaan UKM penerbit mencapai 342 penerbit yang terdiri dari 253 penerbit saham, 5 penerbit saham syariah, 4 penerbit Obligor, dan 80 Penerbit Sukuk. Dari total perusahaan penerbit tersebut ada 29 jenis industri.

Sementara untuk pemodal SCF naik 30,5% dari sebelumnya 513.224 (2021) kini 669.685 (2022). Dan untuk pengguna/ user yang terdaftar pada perusahaan penyelenggara mencapai 138.815 orang.

Untuk total saham yang ditawarkan adalah Rp641 miliar. Total saham syariah yang ditawarkan adalah Rp12,8 miliar. Total obligasi yang ditawarkan adalah Rp14 miliar. Sukuk yang ditawarkan Rp199 miliar. Dan total dana yang dihimpun adalah sebesar Rp727miliar, dengan nilai dividen yang telah dibagikan sebesar Rp35 miliar.

Selain memberikan paparan secara garis besar mengenai industry SCF di Indonesia, kegiatan itu juga memberikan penghargaan kepada para stakeholder yakni perusahaan penerbit (UKM) dan perusahaan penyelenggara SCF Indonesia berdasarkan 5 kategori yakni Best Asset Performance 2022 untuk kategori properti adalah PT Yukarista Loka Galuhmas. Best non Asset Performance 2022 untuk kategori F&B adalah PT Cipta Kreasi Kopi. Best non Asset Performance 2022 untuk kategori Retail, PT Ritelindo Bintang Berkarya. Best Performance Sharia Platform 2022, PT Shafiq Digital Indonesia dan Best Performance Platform 2022, PT ICX Bangun Indonesia (LandX).

“Penghargaan ini merupakan apresiasi Asosiasi kepada para stakeholder kami yang sudah berjuang dan bekerja keras turut membangun reputasi berikut kredibilitas layanan urun dana Indonesia. Semoga dengan adanya apresiasi ini seluruh komponen dari kegiatan dan ekosistem SCF Indonesia akan semakin baik dan berkembang.” Ujar Calvim. (RO/OL-7)