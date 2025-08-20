Kadin Ungkap 3 Kelemahan yang masih Bayangi UMKM di Indonesia

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
WAKIL Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia RM Tedy Aliudin menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga kelemahan yang masih membayangi UMKM di Indonesia.
"Kelemahannya (UMKM) macam-macam, salah satunya adalah kelemahan dari kompetensi. 74% UMKM di Indonesia tidak bisa buat laporan keuangan, makanya banyak sekali UMKM tidak bisa dilayani perbankan. Ini adalah PR kita, bagaimana kita membina, melatih mereka dari sisi pembuatan laporan keuangan," kata Tedy di Jakarta, Rabu (20/8).
Kelemahan kedua, sambung Tedy, adalah jaringan pasar. Berdasarkan survei yang dilakukan Kadin Indonesia, diketahui bahwa 50% lebih UMKM Indonesia masih mengalami keterbatasan jaringan pasar yang terbatas kepada kecamatan, RW, dan RT.
"Dunia digital, teknologi yang semakin maju, harusnya UMKM di Indonesia jaringan pasarnya lebih luas. Namun masih banyak pelaku UMKM di Indonesia belum memahami masuk dunia digital," beber Tedy.
Kelemahan ketiga, yakni berasal dari sisi permodalan. Tedy menilai bahwa modal yang dimiliki UMKM sangat jauh jika dibandingkan dengan negara maju. Sebagai contoh, usaha mikro di Indonesia hanya memiliki modal Rp1 miliar, sementara usaha kecil berada di angka Rp1-5 miliar, dan untuk usaha menengah mereka memiliki modal Rp5-10 miliar. Sementara untuk UMKM di Eropa dan Amerika, UMKM di sana memiliki modal awal hingga Rp500 miliar.
"Tidak bisa kita kerja biasa-biasa lagi. Indonesia ingin menjadi negara maju dari sisi kewirausahaan, kita harus kerja yang luar biasa. Sinergi harus kita lakukan semua pihak, tidak bisa kita kerja sendirian," pungkasnya. (H-3)
NICE dengan bangga mengumumkan keanggotaannya secara resmi di tiga organisasi MICE paling bergengsi di dunia.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
Pelaku usaha utamanya industri garmen, tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur diminta menggenjot kapasitas mereka menjelang penerapan tarif resiprokal
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
Jika perdagangan dengan Uni Eropa naik dua kali lipat, nilainya akan melebihi perdagangan dengan Amerika Serikat.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Bermula dari hobi, 3thre_brothers.menciptakan konten video ulasan produk elektronik dan gadget, kini mereka sukses meraih keuntungan melalui program YouTube Shopping Affiliates
Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, serta PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bekasi telah menjalin kolaborasi untuk mendorong ekspor produk UMKM
Pagelaran Kreasi dan Puspa Kriya pada tahun 2024 mengusung tema Sinergi membangun usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam ekosistem digital yang berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved