The Case Bible Berambisi Hasilkan Koleksi Akesoris Menarik

PENGGUNA gadget tentu tak lepas dari kebutuhan penggunaan aksesoris. Jenis aksesoris sendiri pun sangat beragam. Mulai dari yang mempercantik tampilan, hingga aksesoris yang mampu melindungi gadget agar lebih aman saat digunakan.

Semakin bertambahnya minat masyarakat terhadap gadget, semakin banyak pula merek yang menawarkan produk aksesoris dengan beragam keunikan dan inovasi.

Melihat potensi itu, The Case Bible ikut meramaikan pasar aksesoris sejak 2015. Mereka fokus pada perlindungan gadget stylish seperti yang bisa dilihat di akun @thecasebible.id di Instagram.

“Keinginan apapun yang berkaitan dengan case, The Case Bible adalah jawabannya. Itu arti dari The Case Bible,” ucap Vivi selaku owner The Case Bible dalam keterangannya pada Kamis (15/12).

Vivi mengatakan, pihaknya dalam meluncurkan setiap produk phone case, selalu menggunakan bahan hardcase dan full protective bumper agar tahan banting sehingga gadget konsumen terlindung dari goresan ataupun benturan yang dapat menyebabkan kerusakan.

Sementara itu, Vivi mengatakan The Case Bible juga memasarkan berbagai produk lain, seperti MacBook Case, Custom Ipad Case, Gadget Sleeve, Airpods Case, hingga aksesoris kecil seperti Beaded Charms, 3D Keychain, dan Popstand.

Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Untuk menjangkau konsumen, The Case Bible yang memiliki tagline Stylishly Protective ini menggunakan berbagai platform online, di antaranya melalui official website dengan tautan thecasebible.com, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan juga melalui Whatsapp.

The Case Bible juga sering membuka pop up store di berbagai event yang diselenggarakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan berencana untuk terus menjajaki kota-kota besar lainnya.

“Kami akan terus berinovasi agar dapat menjadi brand pilihan nomor 1 di Indonesia untuk produk proteksi gadget. Selain itu, kami juga ingin terus berkolaborasi dengan brand-brand di luar sana, bukan hanya lokal juga internasional untuk menghasilkan lebih banyak koleksi menarik,” tutup Vivi. (R-3)