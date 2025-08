Polytron Rilis Luxia i3, Laptop Entry-level dengan Harga Rp5 Jutaan

Laptop Polytron Luxia i3(MI/Rifaldi Putra Irianto )

POLYTRON resmi memperkenalkan laptop terbaru mereka yaitu Luxia i3. Laptop ini merupakan laptop kelas entry-level dari jajaran Luxia Series.

Produk laptop pertama dari Polytron itu, dirancang untuk memberikan desain ringan untuk dibawa kemanapun, pengalaman berkarya yang maksimal sekaligus mendukung produktivitas tanpa batas.

Luxia i3 hadir untuk mendukung gaya hidup aktif para mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan perangkat ringan namun tidak mengorbankan performa. Perangkat laptop itupun hadir dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp5,4 juta dengan kapasitas RAM 8/256GB.

"Luxia i3 hadir untuk pasar mainstream user, yang paling banyak di market, bisa dibilang jajaran entry-level, atau juga biasanya first time buyer Jadi ini biasanya pemakainya adalah mahasiswa anak sekolah ya, yang mostly mungkin dia menggunakan untuk produktivitasnya," Head of Group Product Audio Video Polytron, Bambang Als Athung, dalam konferensi pers, Selasa (5/8).

Laptop ini hadir dengan dukung Intel Core i3-1215U generasi ke-12 dengan arsitektur hybrid 6-core, membuatnya menghadirkan performa efisien dan responsif cukup baik di kelasnya.

Dipadukan dengan grafis Intel UHD, membuatnya mampu mendukung aktivitas multitasking ringan, persentasi dan hiburan multimedia.

Memiliki layar 14” FHD dengan WUXGA atau aspek rasio 16:10, Luxia i3 memberikan pengalaman visual yang lebih luas dan nyaman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengerjakan tugas hingga menikmati konten hiburan.

Layar perangkat memiliki kecerahan 400 nits membuatnya sangat cocok untuk bekerja atau menikmati konten visual dengan jernih.

Dibalut dengan desain premium metal yang elegan, Luxia i3 membawa mobilitas tanpa batas dalam sebuah perangkat yang sangat terjangkau. Dengan RAM 8GB DDR4 yang dapat ditingkatkan hingga 64GB, serta SSD 256GB PCIe Gen 3 yang dapat ditingkatkan, Luxia i3 menawarkan kapasitas yang cukup besar untuk menyimpan berbagai file penting.

Perangkat ini hadir dengan port HDMI 2.0, USB type-C Full Function, USB 3.0, dan USB 2.0, Luxia i3 memberikan fleksibilitas untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal, mendukung produktivitas pengguna sepanjang hari.

Selain urusan spesifikasi, Polytron Luxia pun hadir dengan Polytron Protect Plus, sebuah layanan perlindungan ekstra yang memberikan jaminan lebih kepada pengguna selama 2 tahun. Dengan Accidental Damage Protection (ADP), pengguna tidak perlu khawatir menghadapi kerusakan tak terduga.

ADP ini mencakup berbagai jenis kerusakan, seperti kerusakan akibat cairan, bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami, dan kerusakan akibat kebakaran, ledakan, atau asap.

Selain itu, kerusakan karena kerusuhan, pemogokan, atau perampokan yang disebabkan oleh kekerasan fisik juga tercakup. Dengan Protect Plus, setiap laptop Polytron dilindungi secara menyeluruh, memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna, sehingga mereka dapat menikmati performa Luxia tanpa kekhawatiran.

“Produk berkualitas dan layanan kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas utama Polytron. Memiliki 66 service center yang tersebar di 33 provinsi, Polytron akan memastikan seluruh layanan penjualan maupun perbaikan dapat mudah diakses dan menjangkau seluruh konsumen Indonesia," ungkap Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo. (Z-1)