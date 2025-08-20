A- A+

LAYAR laptop adalah komponen perangkat keras pada laptop yang berfungsi menampilkan output visual berupa teks, gambar, video, maupun grafik dari sistem komputer.

Layar laptop termasuk bagian dari antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan aplikasi.

Berikut 13 Dampak Terlalu Sering Lihat Layar Laptop

1. Mata lelah

Mata cepat terasa berat dan pegal.

2. Mata kering

Karena jarang berkedip saat fokus menatap layar.

3. Penglihatan kabur sementara

Akibat ketegangan otot mata.

4. Sakit kepala atau migrain

Dipicu cahaya biru dan ketegangan mata.

5. Risiko rabun jauh meningkat

Terutama bila sering digunakan tanpa istirahat.

6. Nyeri leher dan bahu

Posisi duduk yang salah saat menatap layar.

7. Sakit punggung

Akibat duduk terlalu lama tanpa peregangan.

8. Kaku pada pergelangan tangan

Karena terlalu sering mengetik atau menggunakan touchpad.

9. Susah tidur

Cahaya biru mengganggu produksi hormon melatonin.

10. Menurunkan konsentrasi

Otak cepat lelah akibat stimulasi visual berlebihan.

11. Stres dan kecemasan meningkat

Terutama bila terlalu lama bekerja atau belajar di depan laptop.

12. Meningkatkan risiko obesitas

Karena kurang bergerak saat duduk lama di depan laptop.

13. Gangguan kesehatan kronis

Seperti sindrom carpal tunnel, sakit punggung kronis, hingga masalah penglihatan permanen.

Karena itu, sangat dianjurkan untuk menerapkan aturan 20-20-20 setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. (Z-4)