13 Dampak Terlalu Sering Lihat Layar Laptop

LAYAR laptop adalah komponen perangkat keras pada laptop yang berfungsi menampilkan output visual berupa teks, gambar, video, maupun grafik dari sistem komputer.
Layar laptop termasuk bagian dari antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan aplikasi.
Mata cepat terasa berat dan pegal.
Karena jarang berkedip saat fokus menatap layar.
Akibat ketegangan otot mata.
Dipicu cahaya biru dan ketegangan mata.
Terutama bila sering digunakan tanpa istirahat.
Posisi duduk yang salah saat menatap layar.
Akibat duduk terlalu lama tanpa peregangan.
Karena terlalu sering mengetik atau menggunakan touchpad.
Cahaya biru mengganggu produksi hormon melatonin.
Otak cepat lelah akibat stimulasi visual berlebihan.
Terutama bila terlalu lama bekerja atau belajar di depan laptop.
Karena kurang bergerak saat duduk lama di depan laptop.
Seperti sindrom carpal tunnel, sakit punggung kronis, hingga masalah penglihatan permanen.
Karena itu, sangat dianjurkan untuk menerapkan aturan 20-20-20 setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. (Z-4)
Untuk perawatan dan pemeliharaan laptop ini sangat penting, agar tetap bersih, kalian perlu melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan memeriksa kesehatan baterai
Mengusung tagline Smooth Gameplay, Create Easy, Acer Nitro V15 terbaru dirancang untuk berbagai segmen, termasuk essential gamers, pelajar STEM, dan kreator muda.
Setiap perangkat dalam ASUS Expert Series dirancang sebagai partner produktivitas yang tangguh, ringan, dan aman.
Luxia i3 dari Polytron hadir untuk mendukung gaya hidup aktif para mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan perangkat ringan namun tidak mengorbankan performa.
Hadir sebagai merek asli Indonesia, Tekno menegaskan seluruh produk laptop itu diproduksi pada pabrik Polytron di Kudus, Jawa Tengah
Laptop memiliki semua komponen utama komputer desktop, seperti layar, keyboard, touchpad, prosesor, memori, penyimpanan, dan baterai yang disatukan dalam satu perangkat lipat.
