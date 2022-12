PPA Raih Dua Penghargaan E2S Award 2022

PT Putra Perkasa Abadi (PPA) meraih dua penghargaan dalam ajang Energy & Mining Editor Society (E2S) Awards 2022.

Selain Kategori The Best CEO Mining Services melalui Presiden Direktur PPA Christianto Setyo, PPA juga meraih penghargaan Kategori Manajer Corporate Communications PPA Adri Thanada.

E2S Awards 2022 merupakan ajang penghargaan yang diberikan forum editor dan wartawan sektor energi kepada para pelaku usaha dan profesional pertambangan dan energi yang dianggap memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kerja termasuk Health, Safety, Security & Environment (HSSE).

“Seleksi dan penilaian dalam penjurian dilakukan lewat sejumlah indikator, antara lain melalui pemantauan pemberitaan perusahaan selama satu tahun, verifikasi pakar, konfirmasi kepada stakeholder perusahaan, assessment media dan penilaian langsung saat media visit,” ujar Lili Hermawan, Ketua Juri E2S Awards 2022 saat penganugerahan E2S Awards 2022 di Bimasena Club, The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (13/12).

PPA merupakan tiga besar perusahaan kontraktor jasa tambang di Indonesia. Hingga November 2022, PPA mencatat overburden removal 245 juta bcm. Selain itu, sejumlah penghargaan juga telah diraih PPA, mulai dari penghargaan Good Mining Practices dari Kementerian ESDM, hingga Indonesia Fire & Rescue Challenge. Dari sisi manajemen, PPA juga berbeda dengan perusahaan jasa tambang lain yang rigid dalam proses bisnis.

Penganugerahan E2S Award 2022 merupakan gelaran yang kedua, setelah pada 2021 digelar secara virtual. Pada tahun ini, E2S Award dianugerahkan kepada perusahaan-perusahaan di Sektor Migas, Mineral dan Batu Bara, Ketenagalistrikan, EBTKE serta Jasa Tambang dan Migas.

Sebelum acara penganugerahan E2S Award, E2S juga menggelar Outlook Sektor ESDM 2023 yang mengusung tema CEO’s New Vision: Business Reforms to Shape The Energy Transition.

Outlook Sektor ESDM 2022 menghadirkan Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Adi Lumakso, Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream Muharram Jaya Panguriseng, Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau dan Wakil Presiden Pengembangan Hilirisasi PT Bukit Asam Tbk Setiadi Wicaksono sebagai panelis. (E-1)