Sukses Pemberdayaan Pelaku UMKM, PNM Raih Tiga Kategori BUMN Award

KONTRIBUSI PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dalam mengkomunikasikan perkembangan ultra mikro di Indonesia, terus dibuktikan dengan pencapaian yang mampu diraih pada acara Penganugerahan BUMN Branding & Marketing Award 2022 Tahun ke-10 di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, baru-baru ini.



PNM berhasil meraih tiga penghargaan BUMN Branding & Marketing Award 2022 dalam kategori The Best CMO BUMN Branding and Marketing Leadership & Teamwork Perusahaan BUMN yang diberikan kepada Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM, Silver Winner Digital Branding, dan Gold Winner Creative Communication & Implementation.

“Penghargaan ini merupakan suatu standar baru untuk PNM agar terus dan mampu berkembang terutama pada branding dan communication agar PNM bisa menjadi garda utama pada pemberdayaan para nasabah pelaku UMKM,” ujar Sunar dalam keterangan pers, Minggu (13/11).

Sebagai informasi, hingga 9 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 150,98 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4.213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.634 kecamatan. (RO/OL-09)