Kembangkan Industri 4.0, Di Bali JSN Bikin Kesepahaman dengan Perusahaan Jepang

PT JAPNAS Sinergi Nusantara (JSN) menandatangani nota kesepahaman bersama TY Tec Co., Ltd dan Ethree Co., Ltd yang berbasis di Jepang.

Nota kesepahaman itu mengenai penunjukan PT JSN sebagai mitra resmi eksklusif satu-satunya untuk pengembangan bisnis kemitraan dalam hal pemasaran, penjualan, dan pengembangan usaha manufaktur dan industri 4.0 di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada Jumat (11/11) di sela-sela B20 Investment Forum yang digelar di BNDCC, Nusa Dua, Bali.

"Penunjukan sebagai mitra resmi eklusif dari TY Tec Co dan Ethree Co Jepang merupakan sebuah kebanggaan bagi PT JSN, karena mulai mendapatkan kepercayaan bukan hanya mitra dalam negeri namun juga dari luar," ungkap Direktur Utama PT JSN, Henny Fauziah Salman.

Penandatanganan MoU antara pihak PT JSN dengan TY Tec Co., Ltd dan Ethree Co merupakan tindak lanjut dari implementasi perjanjian pelaksanaan Indonesia Trading House antara PT JSN dengan SME Center Indonesia di Jepang.

Tujuan dari penandatanganan MoU ini adalah untuk mendorong pengembangan peluang bisnis kemitraan antara Indonesia dan Jepang. Apalagi kemitraan antara Indonesia dan Jepang sudah terbina dengan baik," lanjut Henny.

Nilai Tambah

Senada dengan Henny, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (PP JAPNAS) yang juga Komisaris Utama PT JSN, Bayu Priawan Djokosoetono menjelaskan bahwa MoU antara PT JSN dengan perusahaan manufaktur Jepang ini merupakan realisasi dari semangat JAPNAS yaitu membangun sinergitas dan kemitraan usaha yang baik dengan pengusaha luar maupun dalam negeri.

Kami selalu tekankan bahwa JAPNAS itu action group, dimana kami lebih mengutamakan program-program berorientasi untuk membangun sinergitas usaha yang jelas akan memberi nilai tambah riil bagi para anggotanya, " ungkap Bayu.

Dia berharap ke depan, kerja sama bisnis antara anggota JAPNAS dengan pengusaha-pengusaha dari dalam maupun luar negeri akan semakin banyak.

PT JSN merupakan salah satu bentuk kolaborasi bisnis antar anggota JAPNAS. Saat ini kami sedang intens bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di Jepang.

"Namun ke depan kami akan menjajaki kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dari belahan bumi yang lain. Dan bukan hanya melalui PT JSN aja, ke depan kolaborasi bisnis antar anggota JAPNAS semakin banyak terbentuk," pungkas Bayu.(RO/E-1)