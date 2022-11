Diageo Indonesia Raih Dua Penghargaan Global CSR & ESG Summit and Awards 2022

PERUSAHAAN minuman Diageo Indonesia kembali menerima penghargaan tertinggi dari ajang penghargaan CSR dan ESG internasional, The Global CSR & ESG Summit and Awards 2022.

Dua penghargaanyang diterima Diageo Indonesia merefleksikan pengakuan dunia atas inisiatif-inisiatif internal dan eksternal perusahaan dalam membangun perusahaan dan organisasi yang menempatkan pentingnya keberlangsungan lingkungan dan sosial serta kepatuhan terhadap peraturan diposisi yang tinggi.

Kedua penghargaan ini diumumkan dan disampaikan dalam acara gala dinner yang dihadiri para pelaku bisnis dan Environmental, social, and governance (ESG) di Hanoi, Vietnam.

Presiden Direktur PT Langgeng Kreasi Jayaprima (Diageo Indonesia) Alefiyah Sarma menyampaikan rasa bangganya untuk kedua penghargaan yang diterima tim Indonesia.

“Kedua penghargaan ini mewakili pengakuan dunia untuk inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan Diageo Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan kami dalam mewujudkan ambisi menjadi perusahaan dengan the best performing, the most trusted, and a respected consumer products di Indonesia,” kata Alefiyah dalam keterangan, Rabu (9/11).

Penghargaan pertama yang diterima adalah Best Country Awards for Overall CSR Excellence untuk inisiatif-inisiatif Diageo Indonesia dalam melakukan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Sejak kehadirannya di Indonesia, Diageo Indonesia telah melakukan program edukasi pentingnya konsumsi alkohol yang bertanggung jawab serta memberikan penyuluhan tentang bahaya konsumsi alkohol di usia dini.

Di sisi lain, Diageo Indonesia ikut serta memberdayakan potensi masyarakat setempat melalui inisiatif Desa Ekowisata Nyambu di Bali serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill dan employability pekerja Indonesia di bidang hospitality dan kewirausahaan melalui program Learning for Life.

Penghargaan kedua adalah Best Workplace Practice dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan ruang kerja yang kompetitif bagi seluruh karyawan Diageo di Indonesia.

Diageo juga menggulirkan berbagai pelatihan termasuk on-the-job trainings untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan leadership karyawannya.

Untuk menunjang kesejahteraan karyawannya, Diageo Indonesia telah meluncurkan berbagai program kebijakan melebihi peraturan yang ada seperti cuti melahirkan yang lebih lama bagi karyawan wanita dan laki-laki untuk memberikan waktu berkualitas yang lebih lama pasca-melahirkan dan berbagai kebijakan dan dukungan lainnyadalam upaya meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan finansial karyawannya.

“Diageo sangat menekankan tanggung jawab dalam setiap hal yang kami lakukan. Bagaimana kami menjalankan bisnis, memproduksi produk berkualitas internasional, memasarkan secara bertanggung jawab, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan bagaimana perusahaan membangun kapasitas dan kesejahteraan karyawan," papar Alefiyah.

Diageo memastikan setiap karyawan untuk selalu meningkatkan diri dan mendapat kesempatan yang sama, dan selalu merasa aman saat menjalankan tugasnya.

"Kami ingin mengundang talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dan merasakan suasana kerja yang menyenangkan dan bertumbuh dalam sebuah lingkungan kerja internasional, bersama team-team di negara-negara lain yang juga mengelola merek-merek terkenal dunia,” tutup Alefiyah. (RO/OL-09)