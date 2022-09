Ikut Jaga Lingkungan, Conwood Luncurkan Inovasi Produk Dekoratif Pengganti Kayu

PRODUSEN produk dekoratif, PT Conwood Indonesia meluncurkan inovasi pengganti kayu sebagai produk dekoratif terbarunya yaitu Conwood Beyond.

Material alternatif pengganti kayu itu menjadi bukti komitmen Conwood untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. Conwood Beyond dibuat dari campuran serat fiber dan semen Portland dengan bentuk yang seindah kayu asli, sehingga menjaga keindahan kelestarian alam hutan Indonesia.

Conwood Beyond diproses sehingga menyerupai kayu asli hingga ke serat-seratnya dan cocok sebagai material renovasi. Penggunaannya pada bangunan dan rumah memberikan kesan natural dan elegan tanpa khawatir melakukan perusakan pada lingkungan.

Produk-produk yang dibuat oleh Conwood Indonesia diproduksi menggunakan mesin dengan teknologi dari Swiss dengan warna yang konsisten, mudah dipasang, hemat waktu, dan biaya pemasangan.

“PT Conwood Indonesia memiliki dua misi utama, yakni menghadirkan keindahan pada bangunan dan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam melestarikan keindahan alam Indonesia,” ujar Rizki Kresno Edhie Hambali, Presiden Direktur Conwood Indonesia dalam keterangannya.

Produk Conwood Beyond hadir dengan dua aplikasi pertama Conwood Beyond Aplikasi Lantai hadir dengan nama Conwood Beyond D-lock, aplikasi ini mempunyaidua tipe yaitu Conwood Beyod D-lock D0 dan Conwood Beyod D-lock D3.

D-lock system adalah desain panel dengan sistem penguncian yang terdapat pada setiap produk Conwood Beyond aplikasi lantai, Dengan tampilan lebih sempurna (pre-colored) dan dengan teknologi hidden screw pada area tepian yang menjadikan sekrup tersembunyi dan panel saling mengunci (interlocking) antara satu dengan yang lain serta mempermudah dan mempercepat pemasangan.

Yang kedua Conwood Aplikasi dinding memiliki namaConwood Beyond C-Lock. Aplikasi ini memiliki tiga jenis produk yaitu Conwood Beyond C-Lock G0, Conwood Beyond C-Lock G1, dan Conwood Beyond C-Lock G2.

C-lock system memiliki fungsi sebagai pengikat produk pada dinding atau rangka tanpa harus melakukan penyekrupan pada permukaan produk selain itu dengan C-Lock System juga dapat berfungsi sebagai penurun suhu pada ruangan, karena adanya rongga yang terdapat diantara dinding dan produk yang terpasang.

PT Conwood Indonesia terus berinovasi dengan berbagai produk dekoratif agar dapat memenuhi tren desain di Indonesia serta menjawab kebutuhan masyarakat terkait menghadirkan material renovasi yang inovatif seperti yang dilakukan pada sepanjang tahun 2020-2022.

“Hadir sejak tahun 2012. Kita tahu produk kita tak pernah sempurna, itulah yang membuat kita tidak berhenti untuk terus berinovasi. Berkomitmen lestarikan hutan Indonesia, Conwood hadir sebagai pengganti kayu. Bantu Indonesia lebih cantik lagi,” pungkas Rizki. (RO/OL-7)