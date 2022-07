Masuk Musim Panen Harga Cabai di Jakarta Berangsur Turun

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengungkapkan, harga cabai di pasar Ibu Jota mulai mengalami penurunan dalam sepekan terakhir.

Sub Koordinator Urusan Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan (PKKPP) Dinas KPKP DKI Jakarta, Solihin mengatakan, penurunan harga itu disebabkan pasokan yang stabil karena memasuki musim panen.

"Cabai ini sudah seminggu penurunannya. Karena sekarang cabai di produsennya sudah musim panen kalau kemarin belum musim panen makanya harganya tinggi," kata Solihin di Jakarta, Rabu.

Solihin menambahkan, pihaknya telah melakukan pengecekan harga di sejumlah pasar salah satunya Pasar Klender SS, Jakarta Timur.

Dia mengatakan, harga cabai merah yang sebelumnya mencapai Rp120 ribu per kilogram (kg) kini turun menjadi Rp80 ribu per kilogram. "Kita juga monitoring harga. Kebetulan di Pasar Klender SS ini untuk cabai rawit ada penurunan dari tadinya Rp120 ribu jadi Rp80 ribu per kilogram," ujar Solihin.

Solihin mengatakan, untuk harga cabai merah juga turun dari yang sebelumnya Rp180 ribu per kilogram kini menjadi Rp100 ribu per kilogram.

Sementara itu, untuk telur, bawang putih dan bawang merah masih mengalami fluktuasi harga dalam seminggu terakhir.

"Telur fluktuasi. Kemarin sempat Rp29 ribu per kilogram, sekarang Rp28 ribu per kilogram. Bawang merah harganya Rp40 ribu per kilogram, harga daging sapi juga masih tinggi belum ada penurunan," ujar Solihin. (Ant/OL-12)