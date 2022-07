Sandiaga Uno Gaungkan Slogan Produk Indonesia untuk Ekonomi Kuat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno hadir meninjau booth peserta Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 dan mengapresiasi beragam ide kreatif yang ditampilkan 27 finalis di Rita Supermall Tegal, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengakui produk finalis AKI 2022 dari Kota dan Kabupaten Tegal berkualitas bagus dan terkesan dengan produk kuliner lele sebagai sumber gizi alternatif di tengah harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.

“Saya lihat produk-produk tadi luar biasa sekali. Saya terinspirasi dengan produk lele yang awalnya tidak dianggap kini menjadi alternatif protein karena harga-harga kebutuhan meningkat,” ujar Menparekraf usai meninjau booth finalis AKI 2022 yang dipamerkan di Rita Supermall Tegal.

Menparekraf juga memiliki optimisme dan harapan besar terhadap peserta AKI 2022 dari Kabupaten dan Kota Tegal.

“Saya sangat berbahagia hari ini karena optimisme dari kebangkitan terlihat dari tampilan peserta 27 AKI 2022. Merekalah ujung tombak yang akan membuka 1,1 juta lapangan pekerjaan baru,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (22/7).

Sandiaga, Super Mentor AKI 2022, juga mengajak semua pihak untuk menjadi Rojali (rombongan jadi beli) bukan hanya Rohali (rombongan lihat lihat) terhadap produk produk ekonomi.

“Kita juga Rogana, rombongan yang gak pakai nawar. Ini bentuk keberpihakan kepada UMKM,” bebernya.

Tegal memiliki beragam potensi mulai dari produk kuliner hingga wisata.

“Ekonomi kreatif akan kita dorong terus sebagai tatanan ekonomi baru. Saya menaruh harapan yang sangat besar dan semoga dengan bersama kita hadirkan terobosan,” cetus Menparekraf.

Menparekraf Sandiaga juga menyoroti hasil diskusi berkaitan dengan perizinan fasilitasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Selain itu, bagaimana di Kabupaten Tegal petani dari hulunya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Kita akan bantu proses penjualan, termasuk dengan memakai digitalisasi. Ini yang ada di depan mata kita yang bisa dikonversikan sehingga ekonomi mereka meningkat. Berikutnya kita promosikan,” ujarnya.

Menparekraf mencontohkan produk abon lele Marisa Food. “Abon lele kita berikan endorsement. Lele bukan hanya bergizi namun uenak polll. Sentuhan-sentuhan itu diperlukan sekarang sehingga pemerintah dapat memberikan solusi kepada masyarakat terutama dalam tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” tuturnya.

Tak lupa Menparekraf Sandiaga menitipkan etos kerja 4As yang selama 25 tahun dijalaninya saat membangun usaha sebelum gabung di pemerintah.

“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas. We can do it. Berikan ikhtiar dengan baik karena Allah yang menentukan,” ujarnya.

Menparekraf juga menitipkan pesan prinsip 3G sebelum mencapai kesuksesan. “Gercep, Geber dan Gaspol. Gerak cepat, gerak bersama dan garap semua potensi termasuk online,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Menparekraf Sandiaga menyampaikan pantun penyemangat: Makan sate kambing minumnya es blewah, sungguh enak dan nikmat rasanya, menjadi sukses tidaklah mudah, pantang mundur adalah kuncinya.

Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 telah memasuki tahun kedua dilaksanakannya program unggulan Kemenparekraf dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Selain itu diharapkan produk atau karya yang lahir dari Apresiasi Kreasi Indonesia bisa menjadi ikon produk lokal yang mendunia.

Pameran AKI 2022 Tegal yang dilaksanakan di Rita Supermall diharapkan bisa menjadi wadah promosi dan pengembangan produk untuk memaksimalkan karya yang dapat meningkatkan kreativitas juga pendapatan yang maksimal, sehingga menciptakan UMKM yang naik kelas hingga taklukan dunia.

“Terima kasih untuk Tegal. Semoga usaha kita makin bangkit, dan membuka peluang usaha dengan berkolaborasi bersama Pak Wali, Ibu Bupati dan jajarannya. Mudah-mudahan kita bisa bangkit dari pandemi ini,” pungkasnya. (RO/OL-09)