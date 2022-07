Ikut Program Double Dream, Konsumen Dapat Hadiah Apartemen Southgate

SUKSES dengan program Move In Quickly pada 2020 dan Wish For Home di 2021, Sinar Mas Land kembali hadir dengan national sales program yang tahun ini bertajuk Double Dream. Sesuai dengan namanya, program tersebut menawarkan keuntungan double mulai dari double benefit, double saving, dan double rewards yang pasti mendatangkan double happiness untuk para konsumen.

Periode program dimulai dari 22 Februari sampai dengan 31 Desember 2022 yang terbagi dalam tiga tahap. Periode I dimulai 22 Februari-Juni 2022 dan memiliki promo paling banyak. Promo tersebut akan berkurang di periode II (Juli-September 2022) dan periode III (Oktober-Desember 2022).

Sinar Mas Land juga memberikan kesempatan bagi konsumen yang beruntung untuk beli properti dapat apartemen. Setiap konsumen yang membeli produk dalam program Double Dream berkesempatan memenangkan dua apartemen di Southgate, TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pengundian untuk satu apartemen pertama dilaksanakan pada Sabtu (16/7) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City oleh Monik William selaku Deputy Group CEO Sinar Mas Land serta disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Sosial. Hadiah berupa apartemen studio dimenangkan oleh Koe Johny Alfa yang membeli produk Anarta di BSD City. Beberapa konsumen lain yang beruntung mendapatkan lucky draw berupa saldo GoPay.

Direktur Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menyampaikan sejak dibuka pada Februari lalu, perusahaan menetapkan sales target sebesar Rp1,5 triliun dari program Double Dream. "Hingga akhir periode I yakni 22 Febuari sampai 30 Juni, kami sukses membukukan penjualan lebih dari Rp900 miliar. Pemberian hadiah undian ini merupakan bukti nyata bahwa Sinar Mas Land memberikan keuntungan berganda melalui program Double Dream. Masyarakat masih bisa mendapatkan kemudahan pembelian properti dalam program Double Dream yang akan terus bergulir hingga akhir tahun serta berkesempatan memenangkan satu unit apartemen Southgate yang akan diundi di akhir periode III."

Program Double Dream di periode II menawarkan keringanan harga hingga sebesar 17%, semi-furnished, insentif PPN, dan beragam kemudahan lain. Konsumen dapat menikmati keuntungan berlipat ganda jika transaksi dilakukan secara hard cash atau KPR/KPA/KPT ekspres. Menariknya, program ini dapat digabungkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang properti salah satunya PPN DTP.

Kepemilikan produk Sinar Mas Land juga makin dipermudah dengan kerja sama untuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan tanah (KPT), dan kredit pemilikan apartemen (KPA) dari 15 bank terpercaya di Indonesia. Bank tersebut yakni CIMB Niaga, Bank Mandiri, OCBC NISP, Maybank, BNI, Permata Bank, BCA, UOB, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Danamon, Commonwealth Bank, Panin Bank, BRI, CCB Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Sinarmas.

Proyek Sinar Mas Land yang turut dalam program Double Dream tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat Taman Banjar Wijaya dan BSD City. Di Jakarta Selatan terdapat The Elements, Southgate Residence, serta Aerium Apartment di Jakarta Barat. Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur. Ada pula Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur. Produk yang ditawarkan meliputi kaveling, rumah, apartemen, dan ruko.

Informasi lengkap mengenai program Double Dream dapat diakses melalui situs www.sinarmasland.com/doubledream. Selain itu, konsumen dapat mengunjungi situs https://ecatalog.sinarmasland.com untuk melihat show unit secara virtual dan melihat seluruh produk Sinar Mas Land, lengkap dengan data luas tanah, luas bangunan, hingga denah, dan fasade bangunan. (RO/OL-14)