Program Starthub Digital Hub BSD Pertemukan Startup dengan Investor

SINAR Mas Land melalui Digital Hub BSD City berkolaborasi dengan Teman Startup menyelenggarakan Pitch Battle Competition pada Sabtu (25/6) di Gedung Auditorium Green Office Park (GOP) 9, BSD City. Kegiatan ini merupakan puncak acara dari program Starthub Mentoring Session kepada ratusan perusahaan rintisan (startup) yang dilaksanakan sejak 4-25 Juni 2022. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan Digital Hub Next Action (DNA) yang diinisiasi oleh Digital Hub.

Chief Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land, Irawan Harahap, mengatakan pihaknya melalui Digital Hub mewadahi komunitas startup dan mendukung kemajuannya melalui program Starthub mulai dari tahap mentoring hingga ke tahap pitching. "Di sini kami mempertemukan ratusan startup dengan pelaku industri digital dari berbagai perusahaan modal ventura sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dan menjaring network. Semoga pembekalan ilmu dari para profesional dan hadiah ini dapat menjadi batu loncatan peserta dalam memasuki ranah startup nasional."

Head of Strategic Investment Telkomsel, Nazier Ariffin, selaku juri pada acara Pitching Battle Competition di Starthub 2022 menjelaskan pihaknya mengapresiasi keseriusan Sinar Mas Land dalam mendukung perkembangan startup karya anak bangsa. Program ini dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari mentoring hingga pitching pada hari ini sehingga startup yang lahir dari program ini bisa lebih kompetitif, mapan, dan strategis. Ia berharap ide dari startup yang ikut serta dalam Starthub dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Program Starthub Mentoring Session tahun ini mengusung tema Ready to Elevate Your Startup yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti Webinar, Instagram Live, Spotify Podcast, Youtube, dan TikTok, serta disediakan dalam bentuk e-book hingga interactive template. Para peserta dibekali dengan beragam materi pembelajaran yang dibagi ke dalam tiga segmen.

Sesi pertama disampaikan oleh Brian Marshal (Founder dan Chief Executive of Sirclo) tentang Strategy-Determining Your Startup's Purpose & Strategy. Pada sesi kedua, kegiatan mentoring membahas topik Sales & Marketing-Growth Hack Your Startup: Burn the Marketing Expense Effectively yang disampaikan oleh Ferdi Anggriawan (Head of Digital Marketing of Gojek). Mentoring ditutup di sesi ketiga oleh Henri Suhardja (Co-Founder dan CEO of Titipku) dengan bahasan Fundraising-Effective and Efficient Fundraise: Determining Good & Bad Fund for Your Startup.

Setelah melalui berbagai tahapan mentoring session, sebanyak lima startup terpilih mengikuti Pitch Battle Competition untuk memperebutkan kesempatan didanai oleh venture capital besar di Indonesia. Tim juri Pitch Battle Competition terdiri atas Nazier Ariffin (Head of Strategic Investment Telkomsel), Hansen Hubert (VP Investment of Alpha JWC Ventures), Clarissa Tabalujan (Investment Associate BRI Ventures), dan Fadlan (Investment Manager Living Lab Ventures). (RO/OL-14)